Українська тенісистка Ястремська перемогла росіянку на турнірі у Вімблдоні

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла у третє коло Вімблдону 2024 року.

Як пройшов матч Даяни Ястремської

Ястремська зустрічалася з Варварою Грачовою, яка у 2023 році змінила громадянство з російського і тепер представляє Францію.

Як відомо, гра тривала 2 години та 40 хвилин. В кінцевому результаті українка перемогла суперницю у трьох партіях з рахунком 3:6, 6:4, 7:6. Після матчу росіянка чекала на українку під сіткою для рукостискання, але Ястремська відмовилась від цього і запропонувала вдаритися ракетками. Українська спортсменка потисла руку лише рефері.

Це була вже друга зустріч тенісисток. Ястремська обіграла Грачову на цій же стадії на Australian Open у січні 2024 року.

У третьому колі Вімблдонського турніру українка зустрінеться у поєдинку з хорваткою Донною Векич (№37 WTA).

Ястремська стала першою представницею України, якій вдалося вийти до 1/16 фіналу Вімблдонського турніру. Раніше змагання залишила Юлія Стародубцева, яка не зуміла подолати другий раунд. Тоді вона програла новозеландці Лулу Сан.

Світоліна здобула першу перемогу на Вімблдоні-2024

Матч Еліни Світоліної проти Магди Лінетт (44 ракетка світу) тривав 2 години 40 хвилин.

У першому сеті українка здобула перемогу 7:5, але втратила перевагу у другому, який закінчився з рахунком 6:7 (9) на користь польки.

У вирішальному, третьому сеті, Світоліна на класі дотисла суперницю та здобула виграш 6:3. Загалом українка зробила 6 ейсів, допустила одну подвійну помилку та використала 4 з 10 брейкпойнтів.