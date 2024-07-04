Українська тенісистка Ястремська перемогла росіянку на турнірі у Вімблдоні
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Українська тенісистка Ястремська перемогла росіянку на турнірі у Вімблдоні

Федерація тенісу України
Українська тенісистка Ястремська перемогла росіянку на турнірі у Вімблдоні

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла у третє коло Вімблдону 2024 року.

Головні тези:

  • Даяна Ястремська вийшла у третє коло Вімблдону 2024 року, перемігши росіянку, яка тепер представляє Францію.
  • Матч тривав 2 години та 40 хвилин, і завершився перемогою українки з рахунком 3:6, 6:4, 7:6.
  • Ястремська відмовилась від рукостискання після матчу і запропонувала вдаритися ракетками зі своєю суперницею.
  • Еліна Світоліна також здобула перемогу на Вімблдоні-2024, перемігши польку Магду Лінетт у напруженому поєдинку.
  • У другому колі Вімблдону Світоліна зіграє проти німкені Юле Німаєр, прагнучи продовжити успішний похід у турнірі.

Як пройшов матч Даяни Ястремської

Ястремська зустрічалася з Варварою Грачовою, яка у 2023 році змінила громадянство з російського і тепер представляє Францію.

Як відомо, гра тривала 2 години та 40 хвилин. В кінцевому результаті українка перемогла суперницю у трьох партіях з рахунком 3:6, 6:4, 7:6. Після матчу росіянка чекала на українку під сіткою для рукостискання, але Ястремська відмовилась від цього і запропонувала вдаритися ракетками. Українська спортсменка потисла руку лише рефері. 

Це була вже друга зустріч тенісисток. Ястремська обіграла Грачову на цій же стадії на Australian Open у січні 2024 року. 

У третьому колі Вімблдонського турніру українка зустрінеться у поєдинку з хорваткою Донною Векич (№37 WTA). 

Ястремська стала першою представницею України, якій вдалося вийти до 1/16 фіналу Вімблдонського турніру. Раніше змагання залишила Юлія Стародубцева, яка не зуміла подолати другий раунд. Тоді вона програла новозеландці Лулу Сан. 

Світоліна здобула першу перемогу на Вімблдоні-2024

Матч Еліни Світоліної проти Магди Лінетт (44 ракетка світу) тривав 2 години 40 хвилин.

У першому сеті українка здобула перемогу 7:5, але втратила перевагу у другому, який закінчився з рахунком 6:7 (9) на користь польки.

У вирішальному, третьому сеті, Світоліна на класі дотисла суперницю та здобула виграш 6:3. Загалом українка зробила 6 ейсів, допустила одну подвійну помилку та використала 4 з 10 брейкпойнтів.

У другому колі Вімблдону 21-ша ракетка світу Еліна Світоліна зустрінеться з німкенею Юле Німаєр (90 у рейтингу WTA).

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Світоліна

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