Українська тенісистка Костюк переможно вийшла до третього кола Вімблдона-2024
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Українська тенісистка Костюк переможно вийшла до третього кола Вімблдона-2024

Федерація тенісу України
Костюк

Марта Костюк повторила своє найкраще досягнення — вийшла у третє коло одиночного розряду Вімблдону (вперше зробила це у 2023 році). У надзвичайно напруженому протистоянні українка взяла гору над Дар’єю Савіль – 4:6; 7:6 (7:2).

Головні тези:

  • Марта Костюк повторила своє найкраще досягнення та пройшла до третього кола Вімблдона-2024, перемігши у напруженому протистоянні Дар’ю Савіль.
  • У другому сеті Марта вирвала перемогу, здобувши важливі очки, що дозволило їй вийти переможницею.
  • Інша українська тенісистка, Даяна Ястремська, також досягла успіху, вигравши у трьох партіях у Варвари Грачової у третьому колі.
  • Ястремська тепер зустрінеться з хорваткою Донною Векич, представницею стабільного тенісу на турнірах.
  • Українські тенісистки вражають своїми результатами на Вімблдоні-2024, показуючи високий рівень гри та впевненість на кортах.

Костюк вирвала перемогу в австралійки на Вімблдоні-2024

У другому сеті Марта програвала — 1:4, 2:5… Савіль тричі подавала на матч!

У 12-му геймі, який вмістив в собі розіграш 20 очок (!), австралійка навіть мала матч-бол, втім Костюк заробила загалом вісім брейк-пойнтів, останній з яких реалізувала. А потім, на тай-брейку, записала сет на свій рахунок — 7:6 (7:2)!

У вирішальній партії киянка одразу захопила ініціативу, повела — 4:1, у дев’ятому геймі заробила матч-бол на подачі суперниці, але не змогла його реалізувати.

У десятому, вже на своїй подачі, мала — 40:0, потрійний матч-бол! Дар’я зрівняла, для перемоги над австралійкою Марті знадобилися ще два матч-боли. Втім, головне результат — 6:4.

Як пройшов матч Даяни Ястремської

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла у третє коло Вімблдону 2024 року.

Ястремська зустрічалася з Варварою Грачовою, яка у 2023 році змінила громадянство з російського і тепер представляє Францію.

Як відомо, гра тривала 2 години та 40 хвилин. В кінцевому результаті українка перемогла суперницю у трьох партіях з рахунком 3:6, 6:4, 7:6. Після матчу росіянка чекала на українку під сіткою для рукостискання, але Ястремська відмовилась від цього і запропонувала вдаритися ракетками. Українська спортсменка потисла руку лише рефері. 

Це була вже друга зустріч тенісисток. Ястремська обіграла Грачову на цій же стадії на Australian Open у січні 2024 року. 

У третьому колі Вімблдонського турніру українка зустрінеться у поєдинку з хорваткою Донною Векич (№ 37 WTA). 

Ястремська стала першою представницею України, якій вдалося вийти до 1/16 фіналу Вімблдонського турніру. Раніше змагання залишила Юлія Стародубцева, яка не зуміла подолати другий раунд. Тоді вона програла новозеландці Лулу Сан. 

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Перевершила Світоліну. Марта Костюк стала першою ракеткою України
Марта Костюк
Категорія
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Українська тенісистка Ястремська перемогла росіянку на турнірі у Вімблдоні
Федерація тенісу України
Українська тенісистка Ястремська перемогла росіянку на турнірі у Вімблдоні

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