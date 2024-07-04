Українська тенісистка Костюк переможно вийшла до третього кола Вімблдона-2024

Марта Костюк повторила своє найкраще досягнення — вийшла у третє коло одиночного розряду Вімблдону (вперше зробила це у 2023 році). У надзвичайно напруженому протистоянні українка взяла гору над Дар’єю Савіль – 4:6; 7:6 (7:2).
Головні тези:
- Марта Костюк повторила своє найкраще досягнення та пройшла до третього кола Вімблдона-2024, перемігши у напруженому протистоянні Дар’ю Савіль.
- У другому сеті Марта вирвала перемогу, здобувши важливі очки, що дозволило їй вийти переможницею.
- Інша українська тенісистка, Даяна Ястремська, також досягла успіху, вигравши у трьох партіях у Варвари Грачової у третьому колі.
- Ястремська тепер зустрінеться з хорваткою Донною Векич, представницею стабільного тенісу на турнірах.
- Українські тенісистки вражають своїми результатами на Вімблдоні-2024, показуючи високий рівень гри та впевненість на кортах.
Костюк вирвала перемогу в австралійки на Вімблдоні-2024
У другому сеті Марта програвала — 1:4, 2:5… Савіль тричі подавала на матч!
У вирішальній партії киянка одразу захопила ініціативу, повела — 4:1, у дев’ятому геймі заробила матч-бол на подачі суперниці, але не змогла його реалізувати.
У десятому, вже на своїй подачі, мала — 40:0, потрійний матч-бол! Дар’я зрівняла, для перемоги над австралійкою Марті знадобилися ще два матч-боли. Втім, головне результат — 6:4.
Як пройшов матч Даяни Ястремської
Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла у третє коло Вімблдону 2024 року.
Ястремська зустрічалася з Варварою Грачовою, яка у 2023 році змінила громадянство з російського і тепер представляє Францію.
Це була вже друга зустріч тенісисток. Ястремська обіграла Грачову на цій же стадії на Australian Open у січні 2024 року.
У третьому колі Вімблдонського турніру українка зустрінеться у поєдинку з хорваткою Донною Векич (№ 37 WTA).
Ястремська стала першою представницею України, якій вдалося вийти до 1/16 фіналу Вімблдонського турніру. Раніше змагання залишила Юлія Стародубцева, яка не зуміла подолати другий раунд. Тоді вона програла новозеландці Лулу Сан.
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