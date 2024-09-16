Тенісистка Марта Костюк завершила розгромною перемогою над суперницею з Нідерландів Аранчою Рус перше коло змагань у рамках турніру Korea Open.
Головні тези:
- Марта Костюк здобула розгромну перемогу на старті Korea Open, обігравши суперницю з Нідерландів.
- Тенісистка продемонструвала вражаючий виступ, закривши матч у другій партії лише за 35 хвилин.
- У світовому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) Марта Костюк займає 18-е місце, обійшовши таких досвідчених українських тенісисток, як Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.
- Переможниця Korea Open отримає 142 тис доларів, а в наступному раунді Костюк зіграє проти британки Гізер Вотсон.
- Марта Костюк продовжує підтверджувати свій талант і підніматися в світовому тенісному рейтингу, залишаючись національною лідеркою в Україні.
Що відомо про розгромну перемогу Костюк на старті Korea Open
Зазначається, що дебют зустрічі був рівним і суперниці перейшли до серії брейків.
З четвертого гейму п’ять разів поспіль здобувала очки тенісистка, яка приймала подачі. Вправнішою у цьому протистоянні виявилась саме Костюк, яка в дев'ятому геймі закрила сет на власній подачі.
Друга партія виявилась блискавичною. Костюк змогла подолати опір суперниці з Нідерландів усього за 35 хвилин.
Зокрема, вона стартувала з чотирма набраними очками поспіль.
Після нетривалої паузи Костюк ще одним брейком закрила сет і матч.
Загалом поєдинок закінчився із рахунком 0:2 (3:6, 1:6)
Під час жеребкування на Korea Open українська тенісистка отримала 5 номер.
Вище опинилися нейтральні тенісистки Дар'я Касаткіна, Діана Шнайдер, Людмила Самсонова та бразилійка Беатріс Хаддад Майя.
Переможниця Korea Open заробить 142 тис доларів.
У наступному раунді Костюк зустрінеться з британкою Гізер Вотсон. Вона в 1/16 фіналу змагань здолала китаянку Цзя-Цзин Лю (6:4, 6:4).
У кваліфікації ж уродженка острова Гернсі вибила двох господарок корту.
Що відомо про місце Костюк у світовому рейтингу
Українка Марта Костюк зберегла позиції у топ-20 рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).
22-річна спортсменка залишила за собою статус національної лідерки. Вона завоювала 2445 залікових пунктів і йде на 18-й сходинці класифікації.
Костюк серйозно випередила досвідченіших Еліну Світоліну (28-ме місце), Даяну Ястремську (35-те), Ангеліну Калініну (50-те) та Лесю Цуренко (92-ге).
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-