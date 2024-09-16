Українська тенісистка Марта Костюк здобула розгромну перемогу на старті Korea Open
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Українська тенісистка Марта Костюк здобула розгромну перемогу на старті Korea Open

Марта Костюк
Джерело:  online.ua

Тенісистка Марта Костюк завершила розгромною перемогою над суперницею з Нідерландів Аранчою Рус перше коло змагань у рамках турніру Korea Open. 

Головні тези:

  • Марта Костюк здобула розгромну перемогу на старті Korea Open, обігравши суперницю з Нідерландів.
  • Тенісистка продемонструвала вражаючий виступ, закривши матч у другій партії лише за 35 хвилин.
  • У світовому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) Марта Костюк займає 18-е місце, обійшовши таких досвідчених українських тенісисток, як Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.
  • Переможниця Korea Open отримає 142 тис доларів, а в наступному раунді Костюк зіграє проти британки Гізер Вотсон.
  • Марта Костюк продовжує підтверджувати свій талант і підніматися в світовому тенісному рейтингу, залишаючись національною лідеркою в Україні.

Що відомо про розгромну перемогу Костюк на старті Korea Open

Зазначається, що дебют зустрічі був рівним і суперниці перейшли до серії брейків.

З четвертого гейму п’ять разів поспіль здобувала очки тенісистка, яка приймала подачі. Вправнішою у цьому протистоянні виявилась саме Костюк, яка в дев'ятому геймі закрила сет на власній подачі.

Костюк розгромила суперницю з Нідерландів на старті турніру Korea Open
Марта Костюк

Друга партія виявилась блискавичною. Костюк змогла подолати опір суперниці з Нідерландів усього за 35 хвилин.

Зокрема, вона стартувала з чотирма набраними очками поспіль.

Після нетривалої паузи Костюк ще одним брейком закрила сет і матч.

Загалом поєдинок закінчився із рахунком 0:2 (3:6, 1:6)

Під час жеребкування на Korea Open українська тенісистка отримала 5 номер.

Вище опинилися нейтральні тенісистки Дар'я Касаткіна, Діана Шнайдер, Людмила Самсонова та бразилійка Беатріс Хаддад Майя.

Переможниця Korea Open заробить 142 тис доларів.

У наступному раунді Костюк зустрінеться з британкою Гізер Вотсон. Вона в 1/16 фіналу змагань здолала китаянку Цзя-Цзин Лю (6:4, 6:4).

У кваліфікації ж уродженка острова Гернсі вибила двох господарок корту.

Що відомо про місце Костюк у світовому рейтингу

Українка Марта Костюк зберегла позиції у топ-20 рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

22-річна спортсменка залишила за собою статус національної лідерки. Вона завоювала 2445 залікових пунктів і йде на 18-й сходинці класифікації.

Костюк серйозно випередила досвідченіших Еліну Світоліну (28-ме місце), Даяну Ястремську (35-те), Ангеліну Калініну (50-те) та Лесю Цуренко (92-ге).

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