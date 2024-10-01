Стародубцева уверенно переиграла еще одну российскую теннисистку на China Open
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Стародубцева уверенно переиграла еще одну российскую теннисистку на China Open

Юлия Стародубцева
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Источник:  online.ua

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева уверенно обыграла еще одну российскую теннисистку Анну Калинскую и прошла в четвертьфинал турнира China Open в Пекине.

Главные тезисы

  • Юлия Стародубцева успешно обыграла российских теннисисток на турнире China Open в Пекине.
  • Украинская спортсменка проявила мастерство и доминировала на корте, выигрывая важные геймы.
  • Стародубцева продолжает показывать высокий уровень игры, что делает ее одной из фавориток турнира.
  • В следующем матче Стародубцева встретится с победительницей противостояния Наоми Осаки и Кори Гауфф.
  • Победы украинской теннисистки над российскими соперницами укрепляют ее позицию на China Open и повышают шансы на успех.

Что известно о победе Стародубцевой над россиянкой Анной Калинской

Отмечается, что поединок четвертого раунда China Open между Стародубцевой и Калинской начался при равной игре теннисисток.

Так, после брейка Калинской в третьем гейме Стародубцева сразу же заработала собственный брейк.

В двенадцатом гейме, при счете 6:5 в свою пользу, украинская теннисистка навязала незаурядную конкуренцию Калинскому.

Стародубцева уверенно одолела россиянку и прошла в четвертьфинал China Open
Юлия Стародубцева

В частности, украинская теннисистка заставила россиянку ошибаться на собственных подачах и со второй попытки заработала сетбол.

Вторая партия прошла под полным контролем 24-летней украинки.

Она просто смяла Калинскую, повесив "баранку" за 34 минуты. Стародубцева выполнила 1 эйс, выиграла 75% очков на первой подаче и 55% пунктов на первом приеме.

Что известно об успешных выступлениях Стародубцевой на China Open

Отмечается, что уже в следующем круге соревнований Стародубцеву ждет самый серьезный соперник в рамках нынешнего China Open — победительница противостояния японки Наоми Осаки и Кори Гауфф из США.

До этого Стародубцева одержала убедительную победу над выступающей под флагом Армении экс-россиянкой Элиной Аванесян.

Украинская теннисистка провела успешную игру на собственных подачах, которая позволила Стародубцевой добиться брейка в одной из партий в девятом гейме.

Еще более уверенно Стародубцев начал играть во втором сете. Фактически она просто разгромила экс-россиянку.

Аванесян смогла взять один гейм, а затем сопротивляться пяти следующим. Все доступные очки забрала Стародубцева и вырвала путевку в следующий раунд.

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Юлия Стародубцева

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