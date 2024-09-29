Украинская теннисистка Юлия Стародубцева одержала убедительную победу над выступающей под флагом Армении экс-россиянкой Элиной Аванесян.

Что известно о третьей победе Стародубцевой на China Open

В начале встречи Аванесян попыталась уйти в отрыв с преимуществом 2:0, однако Стародубцева сравняла счет и уже внутри сета опередила соперницу со счетом 4:3.

Украинская теннисистка провела успешную игру на собственных подачах позволила Стародубцевой добиться брейка в одной из партий в девятом гейме.

Еще более уверенно Стародубцев начал играть во втором сете. Фактически она просто разгромила экс-россиянку.

Аванесян смогла взять один гейм, а затем сопротивляться пяти следующим. Все доступные очки забрала Стародубцева и вырвала путевку в следующий раунд.

В четвертом круге украинская теннисистка встретится с победительницей противостояния американки Пейтон Стернс и бесфлажной россиянки Анны Калинской.

Их матч начался после победы Стародубцевой. Украинка впервые будет играть в 1/8 финала турниров серии WTA 1000.

После поражения Аванесян решила, что может пожать руку украинской теннисистке, однако Стародубцева проигнорировала попытку бывшей россиянки.

Что известно об успешных выступлениях Стародубцевой на China Open

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева одержала важную для себя победу в матче второго круга турнира WTA 1000 в Пекине.

Отмечается, что украинская теннисистка в дебютном поединке обыграла соперницу из Чехии Катержину Синякову со счетом 6:2, 6:2.

Подчеркивается, что для убедительной победы в двух сетах Стародубцевой понадобилось 1 час 39 минут.

Стародубцева 2 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6/9 брейк-поинтов.

Победа над Синяковой, которая является 37-й ракеткой мира, стала для 24-летней Стародубцевой рейтинговой в карьере и первой в матчах против соперниц из топ-50.

В первом круге украинка в двух партиях обыграла 69 ракетку мира немку Лауру Зигемунд.