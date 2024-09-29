Українська тенісистка Юлія Стародубцева здобула переконливу перемогу над екс-росіянкою Еліною Аванесян, яка виступає під прапором Вірменії.

Що відомо про третю перемогу Стародубцевої на China Open

На початку зустрічі Аванесян спробувала піти у відрив із перевагою 2:0, однак Стародубцева зрівняла рахунок і вже всередині сету випередила суперницю із рахунком 4:3.

Українська тенісистка провела успішну гру на власних подачах дозволила Стародубцевій домогтись брейку в одній з партій у дев'ятому геймі.

Ще більш впевнено Стародубцева почала грати у другому сеті. Фактично вона просто розгромила екс-росіянку.

Аванесян спромоглася взяти один гейм, а потім чинити опір у п'яти наступних. Та всі доступні очки забрала Стародубцева та вирвала путівку в наступний раунд.

У четвертому колі українська тенісистка зустрінеться з переможницею протистояння американки Пейтон Стернс і безпрапорної росіянки Анни Калінскої.

Їхній матч розпочався після перемоги Стародубцевої. Українка вперше гратиме в 1/8 фіналу турнірів серії WTA 1000.

Після поразки Аванесян вирішила, що може потиснути руку українській тенісистці, однак Стародубцева проігнорувала спробу колишньої росіянки.

Що відомо про успішні виступи Стародубцевої на China Open

Українська тенісистка Юлія Стародубцева здобула важливу для себе перемогу у матчі другого кола турніру WTA 1000 у Пекіні.

Зазначається, що українська тенісистка у дебютному поєдинку обіграла суперницю з Чехії Катержину Сінякову з рахунком 6:2, 6:2.

Підкреслюється, що для переконливої перемоги у двох сетах Стародубцевій знадобилась 1 година 39 хвилин.

Стародубцева 2 рази подала навиліт, припустилася 1 подвійної помилки і реалізувала 6/9 брейк-поінтів.

Перемога над Сіняковою, яка є 37-ою ракеткою світу, стала для 24-річної Стародубцевої найрейтинговішою в кар'єрі та першою в матчах проти суперниць із топ-50.

У першому колі українка у двох партіях обіграла 69 ракетку світу німкеню Лауру Зігемунд.