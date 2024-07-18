Українська тенісистка Стародубцева пробилася до чвертьфіналу ITF W100
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Українська тенісистка Стародубцева пробилася до чвертьфіналу ITF W100

Юлія Стародубцева

Юлія Стародубцева (№123 WTA) продовжила переможні виступи на турнірі ITF W100, який проводять у Вікторії (Іспанія).

Головні тези:

  • Юлія Стародубцева показала хороший результат на турнірі ITF W100 і пробилася до чвертьфіналу, здолавши своїх суперниць у перших раундах.
  • Еліна Світоліна прийняла рішення не брати участь у турнірі у Палермо після консультації з медичними фахівцями.
  • Світоліна, яка відібралася на Олімпіаду, планує повернутися на корт, коли буде готова фізично.

Стародубцева вдало стартувала на турнірі ITF W100 в Іспанії

Українська тенісистка Юлія Стародубцева вдало стартувала на турнірі ITF W100 в іспанській Віторії. У першому раунді українка переграла представницю Болгарії Лію Каратанчеву.

У другому раунді українка переграла Магалі Кемпен із Бельгії (№462 WTA). Зазначимо, що це було перша зустріч тенісисток.

Юлія Стародубцева (Україна) — Магалі Кемпен (Бельгія) — 6:3, 6:2

Стародубцева

У наступному раунді Стародубцева зіграє з Лусією Кортес Льоркою (№385 WTA) або Александрою Еалою (№155 WTA).

Також сьогодні Юлія зіграє матч 1/4 фіналу в парному розряді.

Світоліна не гратиме на останньому тенісному турнірі перед Олімпіадою — відома причина

Українська тенісистка Еліна Світоліна вирішила не виступати на змаганнях у Палермо після консультації з фізіотерапевтом.

Еліна Світоліна (WTA 21) не виступить на ґрунтовому турнірі WTA 250 у Палермо (Італія). Турнір у Палермо — один із заключних перед стартом Олімпіади-2024, на яку відібралася Світоліна.

За порадою моєї медичної команди та фізіотерапевтів, я не зможу виступити в Палермо.Мені дуже хотілося виступити перед приголомшливою публікою в Палермо, але мені потрібно подбати про своє здоров'я. Я сподіваюся повернутися до участі в турі WTA, як тільки я буду фізично готова. Дякую за вашу підтримку та розуміння — заявила Еліна Світоліна.

Останнім виступом Світоліної став чвертьфінал на Вімблдоні-2024. Українська тенісистка пройшла чотирьох суперниць, після чого у двох сетах поступилася представниці Казахстану Єлєні Рибакіній.

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