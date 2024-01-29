Российскую фигуристку Валиеву дисквалифицировали и лишили наград из-за допинга

По делу российской фигуристки Камилы Валиевой вынесли окончательный вердикт: ее признали виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировали на 4 года.

Россиянку Валиеву дисквалифицировали до 2025 года

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, Швейцария постановил, что дисквалификация отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Россиянку лишили всех наград, полученных за этот период.

Валиева не смогла доказать, что совершила нарушение антидопинговых правил ненамеренно, — говорится в решении CAS. Поделиться

Напомним, что на зимних Олимпийских играх 2022 г. в Пекине она сдала положительный допинг-тест. В ее организме обнаружили входящий в перечень запрещенных триметазидин.

Ее дисквалификация продлится до 25 декабря 2025 года.

Среди прочего все результаты Валиевой на Олимпийских играх 2022 года аннулированы, тогда она получила "золото" в командном турнире. Также у нее заберут титул чемпионки Европы.

Камила Валиева: что известно о допинге скандале

25 декабря 2021 после победы на чемпионате России по фигурному катанию 15-летняя Валиева задала положительную допинг-пробу.

Об этом стало известно уже после того, как Валиева вместе с другими российскими фигуристами выиграла золото в командных состязаниях на Олимпиаде-2022.

Медали за командный турнир его участникам не вручили. Второе место на тех Играх заняла команда США, третьей стала Япония, а четвертой — Канада.

Сейчас 17-летняя Валиева — чемпионка Европы (2022), чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница финала юниорского Гран-при сезона-2019/20, двукратный серебряный призер чемпионата России (2021, 2023).