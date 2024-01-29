Російську фігуристку Валієву дискваліфікували і позбавили нагород через допінг

У справі російської фігуристки Каміли Валієвої винесли остаточний вердикт: її визнали винною у порушенні антидопінгових правил і дискваліфікували на 4 роки.

Росіянку Валієву дискваліфікували до 2025 року

Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні, Швейцарія, постановив, що дискваліфікація відраховується з 25 грудня 2021 року. Росіянку позбавили всіх нагород, отриманих за цей період.

Валієва не змогла довести, що вчинила порушення антидопінгових правил ненавмисно, — йдеться у рішенні CAS. Поширити

Нагадаємо, що на зимових Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні вона здала позитивний допінг-тест. В її організмі виявили триметазидин, що входить до переліку заборонених.

Її дискваліфікація триватиме до 25 грудня 2025 року.

Серед іншого, усі результати Валієвої на Олімпійських іграх 2022 року анульовані, тоді вона здобула "золото" в командному турнірі. Також у неї заберуть титул чемпіонки Європи.

Каміла Валієва: що відомо про допінг скандал

25 грудня 2021 року після перемоги на чемпіонаті Росії з фігурного катання 15-річна Валієва задала позитивну допінг-пробу.

Про це стало відомо вже після того, як Валієва разом з іншими російськими фігуристами виграла золото у командних змаганнях на Олімпіаді-2022.

Медалі за командний турнір його учасникам не вручили. Друге місце на тих Іграх посіла команда США, третьою стала Японією, а четвертою Канада.

Наразі 17-річна Валієва - чемпіонка Європи (2022), чемпіонка світу серед юніорів (2020), переможниця фіналу юніорського Гран-прі сезону-2019/20, дворазова срібна призерка чемпіонату Росії (2021, 2023).