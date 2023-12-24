Рождественские богослужения ПЦУ и УГКЦ 24 и 25 декабря — где и когда смотреть онлайн

25 декабря в Украине впервые будут праздновать Рождество по новоюлианскому календарю. Речь идет о Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви.

Богослужения ПЦУ 24-25 декабря

24 декабря в 16:45 начнется Всенощное бдение в канун праздника Рождества Христова в Свято-Михайловском Златоверхом соборе в Киеве. Его возглавит митрополит Эпифаний.

25 декабря в 09:00 митрополит Эпифаний совершит Божественную литургию по случаю праздника Рождества Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа в Софийском соборе Киева.

Прямые трансляции богослужений можно посмотреть:

Богослужение УГКЦ 24-25 декабря

24 декабря в 11:00 – Божественная Литургия.

В 17:00 начнется Большое повечерие с литией.

25 декабря в 7:00 начнется Рождественская утреня и Архиерейская Божественная Литургия, которую возглавит Отец и Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав.

11:00 - Божественная Литургия.

18:00 - Большая вечерняя.

Переход на новый юлианский календарь

С 1 сентября православная церковь Украины перешла на Новоюлианский календарь. За такое решение проголосовало большинство делегатов Поместного Собора ПЦУ, состоявшегося 27 июля в Софии Киевской.

С переходом на новый календарь православные христиане восточного обряда Украины будут праздновать Рождество 25 декабря, а не 7 января, День Святого Николая - 6 декабря, а не 19 декабря, Крещение - 6 января, а не 18 января, Покрова - 1 октября, а не 14 октября.

При этом на Пасху и другие праздники, даты которых определяются по лунному календарю, это решение не отразится.