Різдвяні богослужіння ПЦУ та УГКЦ 24 та 25 грудня — де та коли дивитися онлайн

25 грудня в Україні вперше святкуватимуть Різдво за новоюліанським календарем. Йдеться про Православну церкву України та Українську греко-католицьку церкву.

Богослужіння ПЦУ 24-25 грудня

24 грудня о 16:45 розпочнеться Всенічне бдіння напередодні свята Різдва Христового у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві. Його очолить митрополит Епіфаній.

25 грудня о 09:00 митрополит Епіфаній проведе Божественну літургію з нагоди свята Різдва Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа в Софійському соборі Києва.

Прямі трансляції богослужінь можна подивитися:

Богослужіння УГКЦ 24-25 грудня

24 грудня об 11:00 — Божественна Літургія.

О 17:00 розпочнеться Велике повечір'я з литією.

25 грудня о 7:00 розпочнеться Різдвяна утреня та Архиєрейська Божественна Літургія, яку очолить Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав.

11:00 — Божественна Літургія.

18:00 — Велика вечірня.

Перехід на новоюліанський календар

З 1 вересня Православна церква України перейшла на Новоюліанський календар. За таке рішення проголосували більшість делегатів Помісного Собору ПЦУ, що відбувся 27 липня в Софії Київській.

З переходом на новий календар православні християни східного обряду України святкуватимуть Різдво 25 грудня, а не 7 січня, День Святого Миколая — 6 грудня, а не 19 грудня, Водохреще — 6 січня, а не 18 січня, Покрову — 1 жовтня, а не 14 жовтня.

При цьому на Великдень та інші свята, дати яких визначаються за місячним календарем, це рішення не вплине.