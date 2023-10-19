РПЦ разоблачили на создании "православных ЧВК" для войны против Украины

СБУ узнало, что руководство РПЦ создает собственные частные военные компании на территории РФ.

РПЦ создает собственные ЧВК

Эти ЧВК занимаются вербовкой и боевой подготовкой наемников для войны против Украины по указанию московского патриархата.

СБУ задокументировала, что одна из таких частных военных компаний под названием Андреевский крест действует на базе Кронштадтского Морского собора в Санкт-Петербурге.

В стенах религиозного учреждения ее представители вербуют прихожан для дальнейшего включения в состав оккупационных группировок РФ, задействованных на передовой. Поделиться

СБУ отмечает, что во время вербовки предпочтение отдается мужчинам, которые уже проходили службу в рядах военных подразделений РФ.

После зачисления в ЧВК такие мужчины проходят курс военно-тактической и огневой подготовки под руководством инструкторов из российских спецслужб.

Подготовку производят исключительно в стенах собора для маскировки боевых тренировок, а также на специальных полигонах.

Кто финансирует церковные ЧВК

СБУ установили, что такие компании финансируют приближенные к Путину представители финансово промышленных групп РФ.

Деньги начисляют на счета РПЦ в виде благотворительных взносов и пожертвований на строительство храмов.

Служба безопасности устанавливает обстоятельства разоблаченных преступлений, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Напомним, что СБУ начала 68 уголовных производств в отношении представителей УПЦ (МП), из которых 16 – митрополиты церкви.