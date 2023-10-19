РПЦ разоблачили на создании "православных ЧВК" для войны против Украины
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РПЦ разоблачили на создании "православных ЧВК" для войны против Украины

СБУ
РПЦ
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СБУ узнало, что руководство РПЦ создает собственные частные военные компании на территории РФ.

РПЦ создает собственные ЧВК

Эти ЧВК занимаются вербовкой и боевой подготовкой наемников для войны против Украины по указанию московского патриархата.

СБУ задокументировала, что одна из таких частных военных компаний под названием Андреевский крест действует на базе Кронштадтского Морского собора в Санкт-Петербурге.

В стенах религиозного учреждения ее представители вербуют прихожан для дальнейшего включения в состав оккупационных группировок РФ, задействованных на передовой.

СБУ отмечает, что во время вербовки предпочтение отдается мужчинам, которые уже проходили службу в рядах военных подразделений РФ.

После зачисления в ЧВК такие мужчины проходят курс военно-тактической и огневой подготовки под руководством инструкторов из российских спецслужб.

Подготовку производят исключительно в стенах собора для маскировки боевых тренировок, а также на специальных полигонах.

Кто финансирует церковные ЧВК

СБУ установили, что такие компании финансируют приближенные к Путину представители финансово промышленных групп РФ.

Деньги начисляют на счета РПЦ в виде благотворительных взносов и пожертвований на строительство храмов.

Служба безопасности устанавливает обстоятельства разоблаченных преступлений, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Напомним, что СБУ начала 68 уголовных производств в отношении представителей УПЦ (МП), из которых 16 – митрополиты церкви.

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