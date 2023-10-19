РПЦ викрили на створенні "православних ПВК" для війни проти України

СБУ дізналося, що керівництво РПЦ створює власні приватні військові компанії на території РФ.

РПЦ створює власні ПВК

Ці ПВК займаються вербуванням та бойовою підготовкою найманців для війни проти України за вказівкою московського патріархату.

СБУ задокументувала, що одна з таких приватних військових компаній під назвою «Андріївський хрест» діє на базі Кронштадтського Морського собору у Санкт-Петербурзі.

У стінах релігійної установи її представники вербують прихожан для подальшого включення до складу окупаційних угруповань РФ, які задіяні на передовій. Поширити

СБУ зазначає, що під час вербування перевагу надають чоловікам, які вже проходили службу у лавах військових підрозділів РФ.

Після зарахування до ПК, такі чоловіки проходять курс військово-тактичної та вогневої підготовки під керівництвом інструкторів з російських спецслужб.

Підготовку проводять виключно у стінах собору для маскування бойових тренувань, а також на спеціальних полігонах.

Хто фінансує церковні ПВК

СБУ встановили, що такі компанії фінансують наближені до Путіна представники фінансово-промислових груп РФ.

Гроші нараховують на рахунки РПЦ у вигляді благодійних внесків та пожертв на «будівництво» храмів.

Служба безпеки встановлює обставини викритих злочинів, щоб притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо, що СБУ розпочала 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ (МП), з яких 16 – митрополити церкви.