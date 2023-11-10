Ryanair и Turkish Airlines готовы. Когда лоукостеры вернутся в Украину

Некоторые авиакомпании заявляют о своих намерениях возвратиться на украинский рынок авиаперевозок. Они могут восстановить полеты в Украине и способствовать развитию авиационного сектора страны.
Когда лоукостеры и авиакомпании заработают в Украине
Ряд крупных авиакомпаний готов вернуться на украинский рынок – причем, как лоукостеры, так и "обычные". И хотя это станет возможным только после войны, времени на возобновление полетов из-за, в частности, крупнейшего аэропорта страны "Борисполь", может уйти немного – ведь перевозчики проявляют "большой интерес к работе в Украине".
Об этом рассказал гендиректор аэропорта Алексей Дубревский. Он отметил: готовность перевозчиков вернуться не теоретическая, а фактическая – ведь многие уже открыто заявили об этом.
По словам Дубревского, публично заявили о готовности работать в Украине как лоукостеры, так и крупные авиакомпании. В частности:
Ryanair (Ирландия);
LOT (Польша);
Turkish Airlines (Турция);
Air Baltic (Латвия);
SkyUp (Украина);
Lufthansa (Германия).
В целом же, отметил Дубревский, возобновление работы аэропорта "Борисполь" после завершения войны возможно относительно быстро. При этом "в переговорах и бизнес встречах с европейскими перевозчиками испытывает большой интерес к полетам в Украину".
Более того, отметил он, эта заинтересованность "охватывает разные сегменты". В частности:
участие в возвращении украинских беженцев;
грузовые перевозки;
удовлетворение спроса чартерных рейсов.
Также важен интерес иностранцев к Украине как к стране героев. Что действительно будет способствовать развитию туризма, – резюмировал Дубревский.
Когда в Украине разрешат авиаперелеты
Впрочем, хотя бы приблизительных сроков возобновления авиаперелетов в Украине пока нет. Так, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее четко отметил, что единственным условием для этого станет наличие у военных всех необходимых средств для защиты неба.
Он объяснил: все украинские аэродромы - "оперативные". И все они находятся в ведении военных.
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