Ryanair и Turkish Airlines готовы. Когда лоукостеры вернутся в Украину

Некоторые авиакомпании заявляют о своих намерениях возвратиться на украинский рынок авиаперевозок. Они могут восстановить полеты в Украине и способствовать развитию авиационного сектора страны.

Когда лоукостеры и авиакомпании заработают в Украине

Ряд крупных авиакомпаний готов вернуться на украинский рынок – причем, как лоукостеры, так и "обычные". И хотя это станет возможным только после войны, времени на возобновление полетов из-за, в частности, крупнейшего аэропорта страны "Борисполь", может уйти немного – ведь перевозчики проявляют "большой интерес к работе в Украине".

Об этом рассказал гендиректор аэропорта Алексей Дубревский. Он отметил: готовность перевозчиков вернуться не теоретическая, а фактическая – ведь многие уже открыто заявили об этом.

Некоторые авиакомпании заявляют о своих намерениях возвратиться на украинский рынок авиаперевозок. Это свидетельствует о потенциальной готовности возобновить полеты в Украине и способствовать развитию авиационного сектора страны, – сказал Дубревский. Поделиться

По словам Дубревского, публично заявили о готовности работать в Украине как лоукостеры, так и крупные авиакомпании. В частности:

Ryanair (Ирландия);

LOT (Польша);

Turkish Airlines (Турция);

Air Baltic (Латвия);

SkyUp (Украина);

Lufthansa (Германия).

В целом же, отметил Дубревский, возобновление работы аэропорта "Борисполь" после завершения войны возможно относительно быстро. При этом "в переговорах и бизнес встречах с европейскими перевозчиками испытывает большой интерес к полетам в Украину".

Более того, отметил он, эта заинтересованность "охватывает разные сегменты". В частности:

участие в возвращении украинских беженцев;

грузовые перевозки;

удовлетворение спроса чартерных рейсов.

Также важен интерес иностранцев к Украине как к стране героев. Что действительно будет способствовать развитию туризма, – резюмировал Дубревский.

Когда в Украине разрешат авиаперелеты

Впрочем, хотя бы приблизительных сроков возобновления авиаперелетов в Украине пока нет. Так, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее четко отметил, что единственным условием для этого станет наличие у военных всех необходимых средств для защиты неба.

Он объяснил: все украинские аэродромы - "оперативные". И все они находятся в ведении военных.