Ryanair і Turkish Airlines готові. Коли лоукостери повернуться до України

Деякі авіакомпанії заявляють про свої наміри повернутися на український ринок авіаперевезень. Вони потенційно можуть відновити польоти в Україні та сприяти розвитку авіаційного сектору країни.

Коли лоукостери та авіакомпанії запрацюють в Україні

Низка великих авіакомпаній готові повернутися на український ринок – причому, як лоукостери, так і "звичайні". І хоча це стане можливим лише після війни, часу на відновлення польотів через, зокрема, найбільший аеропорт країни "Бориспіль", може піти небагато – адже перевізники виявляють "великий інтерес до роботи в Україні.

Про це розповів гендиректор аеропорту Олексій Дубревський. Він зазначив: готовність перевізників повернутися є не теоретичною, а фактичною – адже багато хто вже відкрито заявив про це.

Деякі авіакомпанії заявляють про свої наміри повернутися на український ринок авіаперевезень. Це свідчить про потенційну готовність відновити польоти в Україну та сприяти розвитку авіаційного сектору країни, – сказав Дубревський. Поширити

За словами Дубревського, публічно заявили про готовність працювати в Україні як лоукостери, так і великі авіакомпанії. Зокрема:

Ryanair (Ірландія);

LOT (Польща);

Turkish Airlines (Туреччина);

Air Baltic (Латвія);

SkyUp (Україна);

Lufthansa (Німеччина).

Загалом же, наголосив Дубревський, відновлення роботи аеропорту "Бориспіль" після завершення війни можливе відносно швидко. При цьому "у переговорах та бізнес зустрічах із європейськими перевізниками відчувається великий інтерес до польотів в Україну".

Понад те, зазначив він, ця зацікавленість "охоплює різні сегменти". Зокрема:

участь у поверненні українських біженців;

вантажні перевезення;

задоволення попиту чартерні рейси.

Також важливий інтерес іноземців до України як країни героїв. Що справді сприятиме розвитку туризму, – резюмував Дубрєвський.

Коли в Україні дозволять авіаперельоти

Втім, бодай приблизних термінів відновлення авіаперельотів в Україні поки що немає. Так, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше чітко зазначив, що єдиною умовою для цього стане наявність у військових усіх необхідних засобів для захисту неба.

Він пояснив: наразі всі українські аеродроми – "оперативні". І всі вони знаходяться у підпорядкуванні військових.