С самого утра войска РФ наносят массированные удары по Авдеевке
Категория
Украина
Дата публикации

С самого утра войска РФ наносят массированные удары по Авдеевке

МВД Украины
Удары по Авдеевке
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Источник:  Суспільне

Утром 10 октября российские войска нанесли артиллерийский и танковый удары по Авдеевке Донецкой области. На севере города продолжаются тяжелые бои.

Ситуация в Авдеевке

Сегодня утром Авдеевка подверглась артиллерийским и танковым обстрелам. Информация о пострадавших не поступала.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал "Суспільне.Донбасс", что с 06:00 утра 10 октября российские войска наносят массированные удары по городу.

С 06:00 массированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и Градов. Продолжаются тяжелые бои к северу от города, - сказал Барабаш.

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что на Авдеевском и Марьинском направлениях российские войска провели более 15 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Ситуация в Донецкой области

По данным МВД, за прошедшие сутки российские войска нанесли 10 ударов по мирному населению Донбасса.

Один человек погиб, четверо гражданских ранены.

Под остолами оказались 6 населенных пунктов, где повреждены 6 жилых домов и заправочная колонка.

В частности, оккупанты нанесли авиаудары по Авдеевке, а после накрыли город из «Градов» и артиллерии. Ранены два человека, разрушен многоквартирный дом.

Из-за удара по Константиновке погиб человек. Еще двое раненых – в Елизаветовке.

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