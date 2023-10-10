С самого утра войска РФ наносят массированные удары по Авдеевке

Утром 10 октября российские войска нанесли артиллерийский и танковый удары по Авдеевке Донецкой области. На севере города продолжаются тяжелые бои.

Ситуация в Авдеевке

Сегодня утром Авдеевка подверглась артиллерийским и танковым обстрелам. Информация о пострадавших не поступала. Поделиться

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал "Суспільне.Донбасс", что с 06:00 утра 10 октября российские войска наносят массированные удары по городу.

С 06:00 массированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и Градов. Продолжаются тяжелые бои к северу от города, - сказал Барабаш. Поделиться

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что на Авдеевском и Марьинском направлениях российские войска провели более 15 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Ситуация в Донецкой области

По данным МВД, за прошедшие сутки российские войска нанесли 10 ударов по мирному населению Донбасса.

Один человек погиб, четверо гражданских ранены.

Под остолами оказались 6 населенных пунктов, где повреждены 6 жилых домов и заправочная колонка.

В частности, оккупанты нанесли авиаудары по Авдеевке, а после накрыли город из «Градов» и артиллерии. Ранены два человека, разрушен многоквартирный дом.

Из-за удара по Константиновке погиб человек. Еще двое раненых – в Елизаветовке.