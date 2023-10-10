С самого утра войска РФ наносят массированные удары по Авдеевке

Утром 10 октября российские войска нанесли артиллерийский и танковый удары по Авдеевке Донецкой области. На севере города продолжаются тяжелые бои.
Ситуация в Авдеевке
Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал "Суспільне.Донбасс", что с 06:00 утра 10 октября российские войска наносят массированные удары по городу.
Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что на Авдеевском и Марьинском направлениях российские войска провели более 15 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
Ситуация в Донецкой области
По данным МВД, за прошедшие сутки российские войска нанесли 10 ударов по мирному населению Донбасса.
Один человек погиб, четверо гражданских ранены.
Под остолами оказались 6 населенных пунктов, где повреждены 6 жилых домов и заправочная колонка.
В частности, оккупанты нанесли авиаудары по Авдеевке, а после накрыли город из «Градов» и артиллерии. Ранены два человека, разрушен многоквартирный дом.
Из-за удара по Константиновке погиб человек. Еще двое раненых – в Елизаветовке.
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