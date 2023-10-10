З самого ранку війська РФ завдають масованих ударів по Авдіївці
Категорія
Україна
Дата публікації

З самого ранку війська РФ завдають масованих ударів по Авдіївці

МВС України
Удари по Авдіївці
Джерело:  Суспільне

Зранку 10 жовтня російські війська завдали артилерійського й танкового по Авдіївці на Донеччині. На півночі міста тривають важкі бої.

Ситуація в Авдіївці

Сьогодні зранку Авдіївка зазнала артилерійського й танкового обстрілів. Інформації про постраждалих не надходило.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів “Суспільне.Донбас“, що з 06:00 ранку 10 жовтня російські війська завдають масованих ударів по місту.

З 06:00 масовані обстріли з танків, ствольної артилерії та градів. Тривають важкі бої на північ від міста, - сказав Барабаш.

Генштаб ЗСУ у ранковому зверненні повідомив, що на Авдіївському та Мар’їнському напрямках російські війська провели понад 15 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Ситуація на Донеччині

За даними МВС, за минулу доб російські війська завдали 10 ударів по мирному населенню Донеччини.

Одна людина загинула, четверо цивільних поранені.

Під обстілами опинилися 6 населених пунктів, де пошкоджено 6 житлових будинків і заправну колонку.

Зокрема окупанти завдали авіаудари по Авдіївці, а після накрили місто з «Градів» і артилерії. Поранено двох людей, зруйновано багатоквартирний будинок.

Через удар по Костянтинівці загинула людина. Ще двоє поранених - у Єлизаветівці.

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