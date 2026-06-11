Саграда Фамилия. Самую высокую церковную башню в мире открыли в Барселоне — видео

После 144 лет строительства в Барселоне открыли самую высокую церковную башню в мире.

Башня Иисуса Христа в Саграде Фамилия: подробности открытия

Башня Иисуса Христа в Саграде Фамилия достигла 172,5 м. Ее освятил Папа Римский, назвав храм "архитектурным шедевром".

Строительство Саграды Фамилии продолжается с 1882 года и до сих пор не завершено.

Строительство планировали завершить в этом году, к столетию гибели главного архитектора, Антонио Гауди, но проект оказался настолько масштабным, что его пришлось продолжить до 2035 года.

10 июня Папа Лев посетил Собор Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне и открыл новейший из высоких геометрических шпилей, пишет Reuters. Это делает модернистское сооружение, спроектированное Антонио Гауди, самой высокой церковью в мире. Поделиться

Новая башня наверху увенчана пятиэтажным керамическим крестом, который виден со всей столицы Каталонии.

На мессе по случаю открытия Папа назвал церковь "архитектурным шедевром" и заметил, что даже тот факт, что базилика все еще не завершена, не портит ее красоту. Вместо этого это должно напоминать верующим, что "христианская жизнь — это всегда путешествие".

То, что храм будет строиться в течение 10 лет, не мешает туристам посещать его. Кроме того, именно продажа билетов финансирует текущее строительство. Только в прошлом году церковь посетили рекордные 4,9 миллиона человек.

Гауди, архитектор собора, был набожным католиком и работал над церковью более 40 лет, вплоть до своей смерти в трамвайной аварии в 1926 году. Он заявлял, что хочет создать церковь для всех, "библию в камне" — и именно поэтому на стенах можно встретить изображения местных жителей и сцены из повседневной жизни, а не только традиционные религиозные образы.

И несмотря на то, что после 144 лет строительства церковь наконец достигла своей максимальной высоты, все еще нужно построить парадную лестницу, которая уже вызывает немало споров из-за местных. Чтобы расположить их перед базиликой, придется переселить от 1000 до 10 000 человек — в зависимости от того, как именно реализуют план.