Саграда Фамилия. Самую высокую церковную башню в мире открыли в Барселоне — видео

После 144 лет строительства в Барселоне открыли самую высокую церковную башню в мире.
Главные тезисы
- Саграда Фамилия в Барселоне открыла самую высокую церковную башню в мире, высотой 172,5 метра.
- Строительство Саграды Фамилии началось в 1882 году и планируют завершить к 2035 году.
- Папа Римский освятил башню Иисуса Христа в Саграде Фамилия, назвав храм "архитектурным шедевром".
Башня Иисуса Христа в Саграде Фамилия: подробности открытия
Башня Иисуса Христа в Саграде Фамилия достигла 172,5 м. Ее освятил Папа Римский, назвав храм "архитектурным шедевром".
Строительство Саграды Фамилии продолжается с 1882 года и до сих пор не завершено.
Строительство планировали завершить в этом году, к столетию гибели главного архитектора, Антонио Гауди, но проект оказался настолько масштабным, что его пришлось продолжить до 2035 года.
Новая башня наверху увенчана пятиэтажным керамическим крестом, который виден со всей столицы Каталонии.
На мессе по случаю открытия Папа назвал церковь "архитектурным шедевром" и заметил, что даже тот факт, что базилика все еще не завершена, не портит ее красоту. Вместо этого это должно напоминать верующим, что "христианская жизнь — это всегда путешествие".
То, что храм будет строиться в течение 10 лет, не мешает туристам посещать его. Кроме того, именно продажа билетов финансирует текущее строительство. Только в прошлом году церковь посетили рекордные 4,9 миллиона человек.
Гауди, архитектор собора, был набожным католиком и работал над церковью более 40 лет, вплоть до своей смерти в трамвайной аварии в 1926 году. Он заявлял, что хочет создать церковь для всех, "библию в камне" — и именно поэтому на стенах можно встретить изображения местных жителей и сцены из повседневной жизни, а не только традиционные религиозные образы.
И несмотря на то, что после 144 лет строительства церковь наконец достигла своей максимальной высоты, все еще нужно построить парадную лестницу, которая уже вызывает немало споров из-за местных. Чтобы расположить их перед базиликой, придется переселить от 1000 до 10 000 человек — в зависимости от того, как именно реализуют план.
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