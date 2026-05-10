Шакира анонсировала новую песню для ЧМ-2026 по футболу — видео

Источник:  Суспільне. Культура

Колумбийская певица Шакира представила официальную песню для Чемпионата мира по футболу 2026 вместе со звездой афробита Burna Boy под названием Dai Dai.

Главные тезисы

  • Шакира и Burna Boy представили новую песню Dai Dai для ЧМ по футболу 2026 года.
  • Это второй официальный гимн Шакиры на чемпионате мира по футболу после Waka Waka в 2010 году.

Об этом певица сообщила в соцсети X.

Шакира опубликовала минутное видео со стадиона "Маракана" в Бразилии, чтобы анонсировать трек, который выйдет 14 мая. В нем также участвует нигерийский певец Burna Boy.

Певица назвала Dai Dai гимном летнего турнира в США, Мексике и Канаде.

Это второй официальный гимн Шакиры на чемпионате мира по футболу — в 2010 году певица исполнила Waka Waka в Южной Африке, сообщает Международный олимпийский комитет.

Шакира также пела адаптированную версию Hips Don't Lie на церемонии закрытия Чемпионата мира по футболу 2006 года в Германии.

Чемпионат мира по футболу 2026 начнется 11 июня, а финальный матч состоится 19 июля в Нью-Йорке, США. Организаторами этого турнира, проводимого раз в четыре года, выступают США, Мексика и Канада.

