Шакира анонсировала новую песню для ЧМ-2026 по футболу — видео

Колумбийская певица Шакира представила официальную песню для Чемпионата мира по футболу 2026 вместе со звездой афробита Burna Boy под названием Dai Dai.
Главные тезисы
- Шакира и Burna Boy представили новую песню Dai Dai для ЧМ по футболу 2026 года.
- Это второй официальный гимн Шакиры на чемпионате мира по футболу после Waka Waka в 2010 году.
Шакира представила новую песню для ЧМ-2026 по футболу
Об этом певица сообщила в соцсети X.
Шакира опубликовала минутное видео со стадиона "Маракана" в Бразилии, чтобы анонсировать трек, который выйдет 14 мая. В нем также участвует нигерийский певец Burna Boy.
Певица назвала Dai Dai гимном летнего турнира в США, Мексике и Канаде.
Шакира также пела адаптированную версию Hips Don't Lie на церемонии закрытия Чемпионата мира по футболу 2006 года в Германии.
From Maracaná Stadium, here is “Dai Dai,” the @FIFAWorldCup Official Song 2026. Coming 5/14. We’re ready! ⚽️🐺 @burnaboy pic.twitter.com/UcfpO0s7jN— Shakira (@shakira) May 7, 2026
Чемпионат мира по футболу 2026 начнется 11 июня, а финальный матч состоится 19 июля в Нью-Йорке, США. Организаторами этого турнира, проводимого раз в четыре года, выступают США, Мексика и Канада.
