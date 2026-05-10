Шакіра анонсувала нову пісню для ЧС-2026 з футболу — відео
Колумбійська співачка Шакіра представила офіційну пісню для Чемпіонату світу з футболу 2026 року разом із зіркою афробиту Burna Boy під назвою Dai Dai.

Про це співачка повідомила в соцмережі X.

Шакіра опублікувала хвилинне відео зі стадіону "Маракана" у Бразилії, щоб анонсувати трек, який вийде 14 травня. У ньому також бере участь нігерійський співак Burna Boy.

Співачка назвала Dai Dai гімном цьогорічного літнього турніру в США, Мексиці та Канаді.

Це другий офіційний гімн Шакіри на чемпіонаті світу з футболу — у 2010 році співачка виконала Waka Waka у Південній Африці, повідомляє Міжнародний олімпійський комітет.

Шакіра також співала адаптовану версію Hips Don't Lie на церемонії закриття Чемпіонату світу з футболу 2006 року в Німеччині.

Чемпіонат світу з футболу 2026 року розпочнеться 11 червня, а фінальний матч відбудеться 19 липня в Нью-Йорку, США. Організаторами цього турніру, що проводиться раз на чотири роки, виступають США, Мексика та Канада.

