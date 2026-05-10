Шакіра анонсувала нову пісню для ЧС-2026 з футболу — відео

Колумбійська співачка Шакіра представила офіційну пісню для Чемпіонату світу з футболу 2026 року разом із зіркою афробиту Burna Boy під назвою Dai Dai.
Головні тези:
- Шакіра та Burna Boy презентували нову пісню Dai Dai для ЧС з футболу 2026.
- Пісня стала гімном літнього турніру в США, Мексиці та Канаді.
Шакіра представила нову пісню для ЧС-2026 з футболу
Про це співачка повідомила в соцмережі X.
Шакіра опублікувала хвилинне відео зі стадіону "Маракана" у Бразилії, щоб анонсувати трек, який вийде 14 травня. У ньому також бере участь нігерійський співак Burna Boy.
Співачка назвала Dai Dai гімном цьогорічного літнього турніру в США, Мексиці та Канаді.
Шакіра також співала адаптовану версію Hips Don't Lie на церемонії закриття Чемпіонату світу з футболу 2006 року в Німеччині.
From Maracaná Stadium, here is “Dai Dai,” the @FIFAWorldCup Official Song 2026. Coming 5/14. We’re ready! ⚽️🐺 @burnaboy pic.twitter.com/UcfpO0s7jN— Shakira (@shakira) May 7, 2026
Чемпіонат світу з футболу 2026 року розпочнеться 11 червня, а фінальний матч відбудеться 19 липня в Нью-Йорку, США. Організаторами цього турніру, що проводиться раз на чотири роки, виступають США, Мексика та Канада.
