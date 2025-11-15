Самое экстремальное экологическое событие Земли — Красное море полностью пересохло 6 млн лет назад

Миллионы лет назад огромное море исчезло, а затем образовалось снова вследствие наводнения такой силы, что она прорезала каньон, который виден и сегодня.
Главные тезисы
- Красное море пережило экстремальное событие около 6 млн лет назад, когда оно полностью пересохло и затем снова затопилось из-за катастрофической морской трансгрессии.
- Прорыв Индийского океана через вулканический порог Ханиш спровоцировал наводнение и образование подводного каньона протяженностью 320 км.
- Ученые установили, что событие с высыханием и затоплением Красного моря произошло менее чем за 100 тыс лет, оставив глубокий след в геологической и экологической истории региона.
Ученые исследовали катастрофу Красного моря 6 млн лет назад
Приблизительно 6,2 млн лет назад Красное море претерпело столь экстремальные изменения, что полностью исчезло. Бассейн, когда-то полный морской жизни, превратился в пустынную солончаковую равнину.
Она оставалась сухой тысячи лет, пока из Индийского океана не хлынуло катастрофическое наводнение, прорезавшее огромный подводный каньон и воссоединившее бассейн с мировой океанической системой, написало издание Daily Galaxy.
Масштабы и быстрота этого события, о которых долго спорили, теперь определены с беспрецедентной точностью. Учеными из Научно-технологического университета им. королю Абдалле удалось установить, что Красное море не просто обмелело — оно полностью пересохло, а затем снова наполнилось водой вследствие катастрофической морской трансгрессии, произошедшей менее чем за 100 тыс. лет.
В ходе работы ученые установили, что около 6,2 млн лет назад Индийский океан прорвался через вулканический порог Ханиш — тектонический барьер в районе современного Баб-эль-Мандебского пролива.
Возникшее за этим наводнение размыло морское дно, образовав подводный каньон длиной 320 км — геологическую рану, которая до сих пор видна по современным батиметрическим данным.
Это событие восстановило морские условия и установило постоянную связь между Красным морем и Индийским океаном, коренным образом изменив гидрологию и экологию региона.
