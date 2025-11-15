Самое экстремальное экологическое событие Земли — Красное море полностью пересохло 6 млн лет назад

Миллионы лет назад огромное море исчезло, а затем образовалось снова вследствие наводнения такой силы, что она прорезала каньон, который виден и сегодня.

Ученые исследовали катастрофу Красного моря 6 млн лет назад

Приблизительно 6,2 млн лет назад Красное море претерпело столь экстремальные изменения, что полностью исчезло. Бассейн, когда-то полный морской жизни, превратился в пустынную солончаковую равнину.

Она оставалась сухой тысячи лет, пока из Индийского океана не хлынуло катастрофическое наводнение, прорезавшее огромный подводный каньон и воссоединившее бассейн с мировой океанической системой, написало издание Daily Galaxy.

Масштабы и быстрота этого события, о которых долго спорили, теперь определены с беспрецедентной точностью. Учеными из Научно-технологического университета им. королю Абдалле удалось установить, что Красное море не просто обмелело — оно полностью пересохло, а затем снова наполнилось водой вследствие катастрофической морской трансгрессии, произошедшей менее чем за 100 тыс. лет.

Результаты показали, что в бассейне Красного моря произошло одно из самых экстремальных экологических событий на Земле: оно полностью высохло, а затем внезапно снова затопилось около 6,2 млн лет назад, — заявила ведущий автор исследования Тихана Пенса.

В ходе работы ученые установили, что около 6,2 млн лет назад Индийский океан прорвался через вулканический порог Ханиш — тектонический барьер в районе современного Баб-эль-Мандебского пролива.

Возникшее за этим наводнение размыло морское дно, образовав подводный каньон длиной 320 км — геологическую рану, которая до сих пор видна по современным батиметрическим данным.

Это событие восстановило морские условия и установило постоянную связь между Красным морем и Индийским океаном, коренным образом изменив гидрологию и экологию региона.