Найекстремальніша екологічна подія Землі — Червоне море повністю пересохло 6 млн років тому

Мільйони років тому величезне море зникло, а потім утворилося знову внаслідок повені такої сили, що вона прорізала каньйон, який видно і сьогодні.

Учені дослідили катастрофу Червоного моря 6 млн років тому

Приблизно 6,2 млн років тому Червоне море зазнало настільки екстремальних змін, що повністю зникло. Басейн, колись повний морського життя, перетворився на пустельну солончакову рівнину.

Вона залишалася сухою тисячі років, поки з Індійського океану не хлинула катастрофічна повінь, яка прорізала величезний підводний каньйон і возз'єднала басейн зі світовою океанічною системою, написало видання Daily Galaxy.

Масштаби і швидкість цієї події, про які довго сперечалися, тепер визначені з безпрецедентною точністю. Вченими з Науково-технологічного університету ім. короля Абдалли вдалося встановити, що Червоне море не просто обміліло — воно повністю пересохло, а потім знову наповнилося водою внаслідок катастрофічної морської трансгресії, що відбулася менш ніж за 100 тис років.

Результати показали, що в басейні Червоного моря сталася одна з найекстремальніших екологічних подій на Землі: воно повністю висохло, а потім раптово знову затопилося близько 6,2 млн років тому, — заявила провідна авторка дослідження Тіхана Пенса. Поширити

Під час роботи вчені встановили, що близько 6,2 млн років тому Індійський океан прорвався через вулканічний поріг Ханіш — тектонічний бар'єр у районі сучасної Баб-ель-Мандебської протоки.

Повінь, що виникла за цим, розмила морське дно, утворивши підводний каньйон завдовжки 320 км — геологічну рану, яку досі видно за сучасними батиметричними даними.

Ця подія відновила морські умови і встановила постійний зв'язок між Червоним морем та Індійським океаном, докорінно змінивши гідрологію та екологію регіону.