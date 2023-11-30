СБУ пришла с обысками в Почаевскую лавру УПЦ в Тернопольской области — фото

30 ноября СБУ пришла с обысками в Почаевскую Успенскую лавру УПЦ (МП). Следственные действия касаются уголовного производства по причастности руководства Лавры к разжиганию национальной вражды и ненависти.

Обыски СБУ в Почаевской лавре

Следствие установило, что представители Почаевской лавры обнародовали на сайте монастыря публикацию, в которой оскорбляли национальную честь и достоинство иудеев, а также разжигали религиозную рознь против представителей всех церквей, кроме УПЦ.

Кроме того, в этом сообщении клирики УПЦ (МП) поставили под сомнение существование Украины как суверенного государства отдельно от России. Поделиться

Экспертиза подтвердила наличие в тексте интернет-публикации высказываний, разжигающих межнациональную рознь и ненависть.

Расследование продолжается в рамках уголовного производства по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

Что говорят в Почаевской лавре

В УПЦ МП заявили, что полиция якобы выселяет несовершеннолетних из Кременецкого духовного училища.