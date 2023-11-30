СБУ прийшла з обшуками до Почаївської лаври УПЦ на Тернопільщині — фото

30 листопада СБУ прийшла з обшуками до Почаївської Успенської лаври УПЦ (МП). Слідчі дії стосуються кримінального провадження щодо причетності керівництва Лаври до розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

Обшуки СБУ в Почаївській лаврі

Слідство встановило, що представники Почаївської лаври оприлюднили на сайті монастиря публікацію, в якій ображали національну честь та гідність іудеїв, а також розпалювали релігійну ворожнечу до представників усіх церков, окрім УПЦ.

Крім того, у цьому дописі клірики УПЦ (МП) поставили під сумнів існування України як суверенної держави окремо від Росії. Поширити

Експертиза підтвердила наявність у тексті інтернет-публікації висловлювань, які розпалюють міжнаціональну ворожнечу та ненависть.

Розслідування триває у межах кримінального провадження за ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Що кажуть в Почаївській лаврі

В УПЦ МП заявили, що поліція нібито виселяє неповнолітніх із Кременецького духовного училища.