СБУ прийшла з обшуками до Почаївської лаври УПЦ на Тернопільщині — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

СБУ прийшла з обшуками до Почаївської лаври УПЦ на Тернопільщині — фото

СБУ
СБУ

30 листопада СБУ прийшла з обшуками до Почаївської Успенської лаври УПЦ (МП). Слідчі дії стосуються кримінального провадження щодо причетності керівництва Лаври до розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

Обшуки СБУ в Почаївській лаврі

Слідство встановило, що представники Почаївської лаври оприлюднили на сайті монастиря публікацію, в якій ображали національну честь та гідність іудеїв, а також розпалювали релігійну ворожнечу до представників усіх церков, окрім УПЦ.

Крім того, у цьому дописі клірики УПЦ (МП) поставили під сумнів існування України як суверенної держави окремо від Росії.

Експертиза підтвердила наявність у тексті інтернет-публікації висловлювань, які розпалюють міжнаціональну ворожнечу та ненависть.

Розслідування триває у межах кримінального провадження за ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Що кажуть в Почаївській лаврі

В УПЦ МП заявили, що поліція нібито виселяє неповнолітніх із Кременецького духовного училища.

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