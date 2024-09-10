Селена Гомес впервые раскрыла одну из главных тайн своей жизни

Известная американская певица и актриса Селена Гомес больше не скрывает от фанатов, что никогда не сможет родить своих детей, поскольку у нее - бесплодие.
Главные тезисы
- Селена Гомес сообщила, что у нее серьезные проблемы со здоровьем, препятствующие беременности.
- Певица мечтает стать мамой с помощью усыновления или суррогатного материнства.
- Звезда считает благословением то, что существуют возможности помочь женщинам, которые мечтают о материнстве, однако бесплодны.
Селена Гомес поделилась сокровенным
По словам звезды, у нее есть серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых в случае беременности ее жизнь и жизнь ребенка могут оказаться под угрозой.
Несмотря на это, артистка не скрывает, что все равно мечтает стать мамой, хотя и не естественным путём.
Селена Гомес откровенно призналась, что готова как к усыновлению малыша, так и к рождению ребенка с помощью суррогатной матери.
Селена Гомес готова ощутить радость материнства
По словам певицы, в свое время ее маму тоже удочерила чужая семья, поэтому эта ситуация стала для нее примером.
Звезда также добавила, что безгранично благодарна за такую вариативность для женщин во всем мире, которые безумно хотят стать мамами.
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