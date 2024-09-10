Селена Гомес впервые раскрыла одну из главных тайн своей жизни

Известная американская певица и актриса Селена Гомес больше не скрывает от фанатов, что никогда не сможет родить своих детей, поскольку у нее - бесплодие.

Селена Гомес поделилась сокровенным

По словам звезды, у нее есть серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых в случае беременности ее жизнь и жизнь ребенка могут оказаться под угрозой.

Я никогда этого не говорила, но, к сожалению, я не могу иметь своих детей. У меня много медицинских проблем, которые могут поставить под угрозу мою жизнь и жизнь ребенка. Это долго огорчало меня. Селена Гомес Американская певица и актриса

Несмотря на это, артистка не скрывает, что все равно мечтает стать мамой, хотя и не естественным путём.

Селена Гомес откровенно призналась, что готова как к усыновлению малыша, так и к рождению ребенка с помощью суррогатной матери.

Фото: facebook.com/Selena

Селена Гомес готова ощутить радость материнства

По словам певицы, в свое время ее маму тоже удочерила чужая семья, поэтому эта ситуация стала для нее примером.

Я думала, что это произойдет естественным путём. Но несмотря ни на что, я нахожусь в довольно неплохом положении. Поэтому считаю благословением то, что есть замечательные люди, которые помогают с суррогатным материнством или позволяют усыновить ребенка, а это для меня огромные возможности, — подчеркнула Селена. Поделиться

Звезда также добавила, что безгранично благодарна за такую вариативность для женщин во всем мире, которые безумно хотят стать мамами.