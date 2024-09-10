Селена Гомес уперше розкрила одну з головних таємниць свого життя

Відома американська співачка та акторка Селена Гомес більше не приховує від фанатів, що ніколи не зможе народити власних дітей, оскільки у неї - безпліддя.
Головні тези:
- Селена Гомес повідомила, що у неї серйозні проблеми зі здоров'ям, які перешкоджають вагітності.
- Співачка висловила бажання стати мамою шляхом усиновлення або сурогатного материнства.
- Зірка вважає благословенням те, що існують можливості допомогти жінкам, які мріють про материнство, однак є безплідними.
Селена Гомес поділилася сокровенним
За словами зірки, у неї є серйозні проблеми зі здоров'ям, через які в разі вагітності її життя і життя дитини можуть опинитися під загрозою.
Попри це, артистка не приховує, що все одно мріє стати мамою, хоч і не природним шляхом.
Селена Гомес відверто зізналася, що готова як до усиновлення малюка, так і до народження дитини за допомогою сурогатної мами.
Селена Гомес готова відчути радість материнства
За словами співачки, свого часу її маму теж удочерила чужа родина, тому ця ситуація стала для неї прикладом.
Зірка також додала, що безмежно вдячна за таку варіативність для жінок у всьому світі, які шалено хочуть стати мамами.
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