Селена Гомес уперше розкрила одну з головних таємниць свого життя
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Селена Гомес уперше розкрила одну з головних таємниць свого життя

Селена Гомес
Джерело:  Vanity Fair

Відома американська співачка та акторка Селена Гомес більше не приховує від фанатів, що ніколи не зможе народити власних дітей, оскільки у неї - безпліддя.

Головні тези:

  • Селена Гомес повідомила, що у неї серйозні проблеми зі здоров'ям, які перешкоджають вагітності.
  • Співачка висловила бажання стати мамою шляхом усиновлення або сурогатного материнства.
  • Зірка вважає благословенням те, що існують можливості допомогти жінкам, які мріють про материнство, однак є безплідними.

Селена Гомес поділилася сокровенним

За словами зірки, у неї є серйозні проблеми зі здоров'ям, через які в разі вагітності її життя і життя дитини можуть опинитися під загрозою.

Я ніколи цього не говорила, але, на жаль, я не можу мати власних дітей. У мене багато медичних проблем, які можуть поставити під загрозу моє життя і життя дитини. Це довго пригнічувало мене.

Селена Гомес

Селена Гомес

Американська співачка та акторка

Попри це, артистка не приховує, що все одно мріє стати мамою, хоч і не природним шляхом.

Селена Гомес відверто зізналася, що готова як до усиновлення малюка, так і до народження дитини за допомогою сурогатної мами.

Фото: facebook.com/Selena

Селена Гомес готова відчути радість материнства

За словами співачки, свого часу її маму теж удочерила чужа родина, тому ця ситуація стала для неї прикладом.

Я думала, що це станеться природним шляхом. Але незважаючи ні на що, я перебуваю в досить непоганому становищі. Тому вважаю благословенням те, що є чудові люди, які допомагають із сурогатним материнством або дозволяють усиновити дитину, а для мене це величезні можливості, — наголосила Селена.

Зірка також додала, що безмежно вдячна за таку варіативність для жінок у всьому світі, які шалено хочуть стати мамами.

А я одна з таких. Я в передчутті, який вигляд матиме ця історія, яка відрізняється від інших. І врешті-решт, мені все одно. Все одно він буде моїм. Цей малюк буде моїм, — підсумувала співачка.

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