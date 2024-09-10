Селена Гомес уперше розкрила одну з головних таємниць свого життя

Відома американська співачка та акторка Селена Гомес більше не приховує від фанатів, що ніколи не зможе народити власних дітей, оскільки у неї - безпліддя.

Селена Гомес поділилася сокровенним

За словами зірки, у неї є серйозні проблеми зі здоров'ям, через які в разі вагітності її життя і життя дитини можуть опинитися під загрозою.

Я ніколи цього не говорила, але, на жаль, я не можу мати власних дітей. У мене багато медичних проблем, які можуть поставити під загрозу моє життя і життя дитини. Це довго пригнічувало мене. Селена Гомес Американська співачка та акторка

Попри це, артистка не приховує, що все одно мріє стати мамою, хоч і не природним шляхом.

Селена Гомес відверто зізналася, що готова як до усиновлення малюка, так і до народження дитини за допомогою сурогатної мами.

Фото: facebook.com/Selena

Селена Гомес готова відчути радість материнства

За словами співачки, свого часу її маму теж удочерила чужа родина, тому ця ситуація стала для неї прикладом.

Я думала, що це станеться природним шляхом. Але незважаючи ні на що, я перебуваю в досить непоганому становищі. Тому вважаю благословенням те, що є чудові люди, які допомагають із сурогатним материнством або дозволяють усиновити дитину, а для мене це величезні можливості, — наголосила Селена. Поширити

Зірка також додала, що безмежно вдячна за таку варіативність для жінок у всьому світі, які шалено хочуть стати мамами.