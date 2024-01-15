Сербский актер, поддерживающий войну РФ против Украины, снимется в сериале от HBO

В сериале от НПО снимется поклонник России

Стриминговая платформа НПО сообщает, что съемки запланированы на февраль 2024 года.

К новому сезону присоединятся 5 новых актеров: Милош Быкович, Лек Патравади, Кристиан Фридель, Шалин Пейрис и Моргана О'Райли.

Милош Быкович родился в Сербии, однако строил карьеру и в России: снялся в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар», сериалах «Отель Элеон», «Гранд» и «Крылья Империи», «Магомаев», а также в фильмах «Духless 2 », «Балканский рубеж» и «Холоп».

Сербский актер в интервью поддержал аннексию Крыма: он считает, что "местные сами присоединились через референдум". Актер также считает, что "Россия движется своим путем".

Я считаю, что Россия идет по своему пути, а западный мир воспринимает это как агрессию. Этот западный мир разбомбил мою страну Сербию, там нет демократии. Поделиться

Также актер получал награду от президента России Владимира Путина.

В 2019 году он был внесен в базу "Миротворец", а в 2021 году Быкович даже получил российское гражданство.

Более того, он снялся в одном из эпизодов сериала "Паломница" жены эксдепутата Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

Реакция сети на выбор Быковича

В комментариях к сообщению HBO в Инстаграм, пользователи не скрывают своего возмущения выбором актера:

Этот актер поддерживает незаконное вторжение России в Украину и геноцид украинцев. Я уверен, что это ошибка, и ее можно исправить. Таким людям нельзя давать голос и глобальные возможности – они поддерживают преступления против человечества.

HBO поддерживает убийства мирных жителей? Хорошая работа.

Этот актер поддерживает русский террор. Вы проверяете с кем работаете? Или вам это неважно, и вы тоже поддерживаете террористические организации?

В самом деле? Серб с российским паспортом и пророссийской позицией? Вы шутите?

Ответа от HBO Max пока нет.