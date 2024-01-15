Сербський актор, який підтримує війну РФ проти України, зніметься в серіалі від HBO

Сербський актор Мілош Бикович, який підтримує війну Росії проти України, зніметься в новому сезоні американського серіалу “Білий лотос”.

У серіалі від НВО зніметься прихильник Росії

Стримінгова платформа НВО повідомляє, що зйомки заплановані на лютий 2024 року.

До нового сезону приєднаються 5 нових акторів: Мілош Бикович, Лек Патраваді, Крістіан Фрідель, Шаліні Пейріс та Моргана О'Райлі.

Мілош Бикович народився у Сербії, проте будував кар’єру й у Росії: знявся у фільмі Микити Михалкова «Сонячний удар», серіалах «Готель Елеон», «Гранд» і «Крила Імперії», "Магомаєв" а також у фільмах «Духless 2», «Балканський рубіж» і «Холоп».

Сербський актор в інтерв'ю підтримав анексію Криму: він вважає, що "місцеві самі приєдналися через референдум". Актор також вважає, що «Росія рухається своїм шляхом».

Я вважаю, що Росія йде своїм шляхом, а західний світ сприймає це як агресію. Цей західний світ розбомбив мою країну Сербію, а там немає демократії. Поширити

Також актор отримував нагороду від президента Росії Володимира Путіна.

У 2019 році його внесли у базу "Миротворець", а у 2021 році Бикович навіть отримав російське громадянство.

Більше того, він знявся в одному з епізодів серіалу «Паломниця» дружини ексдепутата Віктора Медведчука Оксани Марченко.

Реакція мережі на вибір Биковича

У коментарях до допису HBO в Інстаграм, користувачі не приховують свого обурення вибором актора:

Цей актор підтримує незаконне вторгнення Росії в Україну та геноцид українців. Я впевнений, що це помилка, і її можна виправити. Таким людям не можна давати голос і глобальні можливості — вони підтримують злочини проти людства.

HBO підтримує вбивства мирних жителів? Хороша робота.

Цей актор підтримує російський терор. Ви перевіряєте, з ким працюєте? Або для вас це неважливо, і ви теж підтримуєте терористичні організації?

Справді? Серб з російським паспортом і проросійською позицією? Ви жартуєте?

Відповіді від HBO Max наразі немає.