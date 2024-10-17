Сидя или стоя. Какой вид работы безопаснее ― ответ ученых
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Сидя или стоя. Какой вид работы безопаснее ― ответ ученых

Работа сидя и стоя
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Источник:  The Guardian

Ученые опровергли приобретающие популярность в последнее время утверждения относительно того, что работа стоя якобы не такая опасная, как сидячая.

Главные тезисы

  • Длительное стояние на работе повышает риск развития варикоза и тромбов в венах, по результатам исследований ученых.
  • Регулярные перерывы для движения в течение рабочего дня могут снизить негативные последствия длительного сидения или стояния.
  • Двухчасовое стояние на ногах увеличивает риск болезней системы кровообращения на 11% за каждые дополнительные 30 минут.
  • Длительное стояние не приносит ожидаемых польз для сердца и кровообращения, поэтому важно обеспечить себе возможности для активного движения в течение дня.
  • Ученые рекомендуют регулярные перерывы, прогулки, использование лестницы и другие способы активного движения для тех, кто долго сидит или стоит на работе.

Что известно об опасности работы стоя

Ученые подчеркивают, что длительное стояние на ногах не только не имеет никакой пользы, но еще повышает риск возникновения варикоза и тромбов.

Так, по результатам исследования ученых из Австралии, было проанализировано более 80 тыс человек из Великобритании, не страдавших заболеваниями сердца.

В рамках исследования они должны были носить устройства для отслеживания движения на запястьях.

Исследователи установили, что при пребывании на ногах более двух часов в день возникает повышенный риск развития варикозного расширения вен и тромбоза глубоких вен.

Ученые опровергли утверждение о пользе работы стоя
Работа стоя

Кроме этого, более чем двухчасовое регулярное стояние на ногах увеличивает риск развития болезней системы кровообращения на 11% за каждые дополнительные 30 мин стояния.

Ученые также не выявили доказательств утверждений, что длительное стояние на ногах способствует снижению риска возникновения сердечных заболеваний, в частности, инсульта, сердечной недостаточности и ишемической болезни сердца.

Как уберечься людям, долго сидящим на работе

Ученые советуют людям, которые в процессе работы долго сидят или стоят, обеспечить себе длительное движение в течение свободной части дня.

Делайте регулярные перерывы, гуляйте, ходите на встречи пешком, пользуйтесь лестницей, делайте регулярные перерывы во время поездок на большие расстояния или используйте обеденный перерыв, чтобы выйти из-за стола и немного подвигаться, советует соавтор исследования Эммануэль Стаматакис.

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