Ученые опровергли утверждение о пользе работы стоя

Ученые опровергли приобретающие популярность в последнее время утверждения относительно того, что работа стоя якобы не такая опасная, как сидячая.

Что известно об опасности работы стоя

Ученые подчеркивают, что длительное стояние на ногах не только не имеет никакой пользы, но еще повышает риск возникновения варикоза и тромбов.

Так, по результатам исследования ученых из Австралии, было проанализировано более 80 тыс человек из Великобритании, не страдавших заболеваниями сердца.

В рамках исследования они должны были носить устройства для отслеживания движения на запястьях.

Исследователи установили, что при пребывании на ногах более двух часов в день возникает повышенный риск развития варикозного расширения вен и тромбоза глубоких вен.

Работа стоя

Кроме этого, более чем двухчасовое регулярное стояние на ногах увеличивает риск развития болезней системы кровообращения на 11% за каждые дополнительные 30 мин стояния.

Ученые также не выявили доказательств утверждений, что длительное стояние на ногах способствует снижению риска возникновения сердечных заболеваний, в частности, инсульта, сердечной недостаточности и ишемической болезни сердца.

Как уберечься людям, долго сидящим на работе

Ученые советуют людям, которые в процессе работы долго сидят или стоят, обеспечить себе длительное движение в течение свободной части дня.