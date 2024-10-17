Науковці спростували твердження про користь роботи стоячи

Науковці спростували твердження, які набувають популярності останнім часом, стосовно того, що робота стоячи нібито не така небезпечна, як сидяча.
Головні тези:
- Дослідження показали, що тривале стояння підвищує ризик виникнення варикозу та тромбів у венах.
- Навіть короткі перерви для руху під час робочого дня можуть значно зменшити негативні наслідки для здоров'я.
- Робота стоячи не приносить очікуваних користей для серця та системи кровообігу, як деякі можуть подумати.
- Людям, які багато сидять або стоять на роботі, слід пам'ятати про необхідність регулярного руху для підтримання здоров'я.
- Забезпечте собі можливості для активного руху протягом дня, щоб уникнути негативних наслідків від тривалого сидіння чи стояння.
Що відомо про небезпеку роботи стоячи
Науковці підкреслюють, що тривале стояння на ногах не тільки не має жодної користі, а й ще підвищує ризик виникнення варикозу та тромбів.
Так, за результатами дослідження науковців з Австралії, було проаналізовано більше 80 тис людей з Великої Британії, які не страждали на захворювання серця.
У рамках дослідження вони мали носити пристрої для відстеження руху на зап'ястях.
Дослідники встановили, що у разі перебування на ногах більше двох годин на день виникає підвищений ризик розвитку варикозного розширення вен і тромбозу глибоких вен.
Окрім цього більш ніж двогодинне регулярне стояння на ногах збільшує ризик розвитку хвороб системи кровообігу на 11% за кожні додаткові 30 хв стояння.
Науковці також не виявили жодних доказів тверджень, що тривале стояння на ногах сприяє зниженню ризику виникнення серцевих захворювань, зокрема, інсульту, серцевої недостатності та ішемічної хвороби серця.
Як вберегтись людям, що тривалий час сидять на роботі
Науковці радять людям, які у процесі роботи тривалий час сидять або стоять, забезпечити собі тривалий рух протягом вільної частини дня.
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