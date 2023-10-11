Скандал на съемках "Аквамена-2". Эмбер Герд обвиняет Джейсона Момоа в произволе

В преддверии премьеры Аквамен-2 в сети появились документы по судебному процессу Джонни Деппа и Эмбер Герд по делу о клевете. В них описана рознь на съемочной площадке фильма, которая якобы существовала между Джейсоном Момоа и Эмбер Герд.
Герд снова скандалит
Американская актриса Эмбер Герд заявила, что исполнитель главной роли в "Аквамене" Джейсон Момоа пытался заставить ее покинуть съемки фильма
В декабре этого года на экраны должно выйти продолжение фильма Warner Bros. "Аквамен и потерянное королевство", съемки которого обошлись в 215 млн долларов. Однако накануне премьеры в сети появились документы по судебному процессу Джонни Деппа и Эмбер Герд по делу о клевете.
Поклонники Деппа заплатили судебное собрание за обнародование документов терапевта бывшей жены звезды "Пиратов Карибского моря" доктора Доун Гьюз.
Необработанные заметки, написанные в блокноте, были частью резонансного судебного процесса. В них описана вражда на съемочной площадке "Аквамена 2", которая якобы существовала между актером-исполнителем главной роли Джейсоном Момоа и Эмбер Герд, сыгравшим жену Аквамена Меру.
Так, Герд утверждала, что ее коллега Момоа приходил на съемки пьяный и одет, как Джонни Депп, чтобы раздражать ее. Эти обвинения актриса предъявила в 2021 году во время сеансов терапии.
Представитель DC отверг претензии и обвинения актрисы и сказал:
Инсайдер, работавший на съемочной площадке в Лондоне в 2021 году, добавил, что актер действительно может выпить, но это не влияет на его работу.
Актриса появилась в роли Мэри – любимой женщины главного героя – в оригинальном фильме 2018 года. Ее роль в будущем сиквеле была подвергнута сомнению после судебного иска. Герд открыто заявила, что суд о клевете привел к тому, что ее чуть не выгнали из будущего фильма.
Кроме того, слухи о том, что его не будет в фильме, усилились, когда в Интернете запустили кампанию с петицией о том, чтобы Герд полностью изъяли из будущего фильма. Петиция под названием "Убрать Эмбер Герд из "Аквамена-2" на Change.Org набрала 4,6 млн подписей.
Ранее адвокат голливудского актера Джонни Деппа Камилла Васкес, представлявшая его интересы во время судебного разбирательства дела о клевете в прошлом году, призналась, что против актрисы и бывшей жены Деппа Эмбер Герд использовали психологические методы воздействия.
Маск показал Эмбер Герд в образе для их ролевых игр
По словам американского миллиардера, для него звезда Голливуда оделась как его любимая героиня компьютерной игры Overwatch Мерси.
На фото Эмбер Герд позирует в корсетном мини-платье, а на ее ногах можно увидеть портупеи. Завершили образ крыла, благодаря которым Эмбер была максимально похожа на персонажа игры.
Нельзя не упомянуть о том, что ранее об этом перевоплощении актрисы писал в биографии Маска писатель Уолтер Айзексон.
Он обратил внимание на то, что Герд решила превратиться в этого персонажа после того, как Маск отметил, что она похожа на Мерси.
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