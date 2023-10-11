Скандал на съемках "Аквамена-2". Эмбер Герд обвиняет Джейсона Момоа в произволе

В преддверии премьеры Аквамен-2 в сети появились документы по судебному процессу Джонни Деппа и Эмбер Герд по делу о клевете. В них описана рознь на съемочной площадке фильма, которая якобы существовала между Джейсоном Момоа и Эмбер Герд.

Герд снова скандалит

Американская актриса Эмбер Герд заявила, что исполнитель главной роли в "Аквамене" Джейсон Момоа пытался заставить ее покинуть съемки фильма

В декабре этого года на экраны должно выйти продолжение фильма Warner Bros. "Аквамен и потерянное королевство", съемки которого обошлись в 215 млн долларов. Однако накануне премьеры в сети появились документы по судебному процессу Джонни Деппа и Эмбер Герд по делу о клевете.

Поклонники Деппа заплатили судебное собрание за обнародование документов терапевта бывшей жены звезды "Пиратов Карибского моря" доктора Доун Гьюз.

Необработанные заметки, написанные в блокноте, были частью резонансного судебного процесса. В них описана вражда на съемочной площадке "Аквамена 2", которая якобы существовала между актером-исполнителем главной роли Джейсоном Момоа и Эмбер Герд, сыгравшим жену Аквамена Меру.

Так, Герд утверждала, что ее коллега Момоа приходил на съемки пьяный и одет, как Джонни Депп, чтобы раздражать ее. Эти обвинения актриса предъявила в 2021 году во время сеансов терапии.

Jason Momoa allegedly came drunk to the ‘AQUAMAN 2’ set dressed like Johnny Depp.



He also tried to get Amber Heard fired but at the time Elon Musk had a litigator “threaten to burn the house down” if Heard didn’t get to return.



(Source: https://t.co/PvwnjJSspI) pic.twitter.com/dK2P20cWIM — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 10, 2023

Джейсон сказал, что хочет меня уволить. Джейсон пьян – опоздал на съемочную площадку. Одевается как Джонни. У него тоже есть все кольца, – говорится в записках. Поделиться

Представитель DC отверг претензии и обвинения актрисы и сказал:

Джейсон Момоа все время вел себя профессионально на съемочной площадке "Аквамена и Потерянного королевства". Поделиться

Инсайдер, работавший на съемочной площадке в Лондоне в 2021 году, добавил, что актер действительно может выпить, но это не влияет на его работу.

Джейсон работает по полной, любит время от времени выпить пива, как и все, но не появляется на съемочной площадке пьяным, – подчеркнул инсайдер. Поделиться

Актриса появилась в роли Мэри – любимой женщины главного героя – в оригинальном фильме 2018 года. Ее роль в будущем сиквеле была подвергнута сомнению после судебного иска. Герд открыто заявила, что суд о клевете привел к тому, что ее чуть не выгнали из будущего фильма.

Кроме того, слухи о том, что его не будет в фильме, усилились, когда в Интернете запустили кампанию с петицией о том, чтобы Герд полностью изъяли из будущего фильма. Петиция под названием "Убрать Эмбер Герд из "Аквамена-2" на Change.Org набрала 4,6 млн подписей.

Ранее адвокат голливудского актера Джонни Деппа Камилла Васкес, представлявшая его интересы во время судебного разбирательства дела о клевете в прошлом году, призналась, что против актрисы и бывшей жены Деппа Эмбер Герд использовали психологические методы воздействия.

Маск показал Эмбер Герд в образе для их ролевых игр

По словам американского миллиардера, для него звезда Голливуда оделась как его любимая героиня компьютерной игры Overwatch Мерси.

На фото Эмбер Герд позирует в корсетном мини-платье, а на ее ногах можно увидеть портупеи. Завершили образ крыла, благодаря которым Эмбер была максимально похожа на персонажа игры.

Нельзя не упомянуть о том, что ранее об этом перевоплощении актрисы писал в биографии Маска писатель Уолтер Айзексон.

Он обратил внимание на то, что Герд решила превратиться в этого персонажа после того, как Маск отметил, что она похожа на Мерси.