Скандал на зйомках "Аквамена-2". Ембер Герд звинувачує Джейсона Момоа у свавіллі

Напередодні премʼєри Аквамен-2 в мережі зʼявились документи з судового процесу Джонні Деппа та Ембер Герд у справі про наклеп. У них описана ворожнеча на знімальному майданчику фільму, яка нібито існувала між Джейсоном Момоа та Ембер Герд.

Герд знову скандалить

Американська акторка Ембер Герд заявила, що виконавець головної ролі в "Аквамені" Джейсон Момоа намагався змусити її покинути зйомки фільму

У грудні цього року на екрани має вийти продовження фільму Warner Bros. "Аквамен і загублене королівство", зйомки якого обійшлись у 215 млн доларів. Однак напередодні премʼєри в мережі зʼявились документи з судового процесу Джонні Деппа та Ембер Герд у справі про наклеп.

Шанувальники Деппа заплатили судові збори за оприлюднення документів терапевтки колишньої дружини зірки "Піратів Карибського моря" доктора Доун Гʼюз.

Необроблені нотатки, написані в блокноті, були частиною тогорічного резонансного судового процесу. У них описана ворожнеча на знімальному майданчику "Аквамена 2", яка нібито існувала між актором-виконавцем головної ролі Джейсоном Момоа та Ембер Герд, яка зіграла дружину Аквамена Меру.

Так, Герд стверджувала, що її колега Момоа приходив на зйомки п’яний і одягнений, як Джонні Депп, щоб дратувати її. Ці звинувачення акторка висунула у 2021 році під час сеансів терапії.

Jason Momoa allegedly came drunk to the ‘AQUAMAN 2’ set dressed like Johnny Depp.



He also tried to get Amber Heard fired but at the time Elon Musk had a litigator “threaten to burn the house down” if Heard didn’t get to return.



(Source: https://t.co/PvwnjJSspI) pic.twitter.com/dK2P20cWIM — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 10, 2023

Джейсон сказав, що хоче мене звільнити. Джейсон п'яний — запізнився на знімальний майданчик. Одягається як Джонні. У нього також є всі каблучки, – йдеться в записках. Поширити

Представник DC відкинув претензії та звинувачення актриси та сказав:

Джейсон Момоа весь час поводився професійно на знімальному майданчику "Аквамена і Загубленого королівства. Поширити

Інсайдер, який працював на знімальному майданчику в Лондоні у 2021 році, додав що актор дійсно може випити, але це не впливає на його роботу.

Джейсон працює на повну, любить час від часу випити пива, як і всі, але не з’являється на знімальному майданчику п’яним, – наголосив інсайдер. Поширити

Актриса з’явилася в ролі Мери – коханої жінки головного героя – в оригінальному фільмі 2018 року. Її роль у майбутньому сиквелі була поставлена під сумнів після судового позову. Герд відкрито заявила, що суд про наклеп призвів до того, що її ледь не вигнали з майбутнього фільму.

Крім того, чутки про те, що її не буде у фільмі, посилилися, коли в Інтернеті запустили кампанію з петицією про те, щоб Герд повністю вилучили з майбутнього фільму. Петиція під назвою "Прибрати Ембер Герд з "Аквамена 2" на Change.Org набрала 4,6 млн підписів.

Раніше адвокатка голлівудського актора Джонні Деппа Камілла Васкес, яка представляла його інтереси під час судового розгляду справи про наклеп минулого року, зізналась, що проти акторки та колишньої дружини Деппа Ембер Герд використовували психологічні методи впливу.

Маск показав Ембер Герд в образі для їхніх рольових ігор

За словами американського мільярдера, для нього зірка Голлівуду одяглася як його улюблена героїня комп`ютерної гри Overwatch Мерсі.

На фото Ембер Герд позує в корсетній мінісукні, а на її ногах можна побачити портупеї. Завершили образ крила, завдяки яким Ембер була максимально схожою на персонажа гри.

Не можна також не згадати про те, що раніше про це перевтілення акторки писав у біографії Маска письменник Волтер Айзексон.

Він звернув увагу на те, що Герд вирішила перевтілитися в цього персонажа після того, як Маск зазначив, що вона схожа на Мерсі.