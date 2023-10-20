Сколько еще артснарядов у армии РФ — ответ разведки Эстонии

У России все еще есть около 4 млн артиллерийских снарядов, которых ей хватит для боевых действий низкой интенсивности еще в течение года.
Сколько еще артснарядов у армии РФ
Об этом заявил глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.
А учитывая вероятные поставки в РФ 350 тыс. артиллерийских снарядов из КНДР, Москва планирует продолжать войну против Украины еще длительное время, отметил офицер.
Таким образом, по словам Кивиселга, поставка боеприпасов на фронт не является главной целью или неизбежной необходимостью. Скорее речь идет о накоплении на долгосрочную перспективу.
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