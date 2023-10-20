Сколько еще артснарядов у армии РФ — ответ разведки Эстонии

У России все еще есть около 4 млн артиллерийских снарядов, которых ей хватит для боевых действий низкой интенсивности еще в течение года.

Сколько еще артснарядов у армии РФ

Об этом заявил глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

А учитывая вероятные поставки в РФ 350 тыс. артиллерийских снарядов из КНДР, Москва планирует продолжать войну против Украины еще длительное время, отметил офицер.

Есть сообщения о доставке в 1000 морских контейнеров в Тихорецк Краснодарского края. Если предположить, что один морской контейнер может вмещать 300-350 единиц артиллерийских боеприпасов, то можно сказать, что всего было переправлено 300-350 тыс. единиц. Учитывая, что суточное потребление артиллерийских боеприпасов российскими войсками составляет 10 тыс. штук, этого количества хватило бы около месяца, - сказал Кивисельг. Поделиться

Согласно нашим подсчетам, в России все еще должно остаться около 4 млн. боеприпасов. Это [означает, что они] могут продолжать с нынешней относительно низкой интенсивностью использовать 10 000 патронов в день чуть больше года, - добавил офицер. Поделиться

Таким образом, по словам Кивиселга, поставка боеприпасов на фронт не является главной целью или неизбежной необходимостью. Скорее речь идет о накоплении на долгосрочную перспективу.