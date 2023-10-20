Скільки ще артснарядів має армія РФ — відповідь розвідки Естонії

Росія все ще має близько 4 млн артилерійських снарядів, яких їй вистачить для бойових дій низької інтенсивності ще протягом року.
Скільки ще артснарядів має армія РФ
Про це заявив голова розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг.
А з огляду на ймовірні поставки до РФ 350 тис. артилерійських снарядів із КНДР Москва планує продовжувати війну проти України ще тривалий час, зазначив офіцер.
Таким чином, за словами Ківіселга, постачання боєприпасів на фронт не конче є головною метою чи неминучою необхідністю. Швидше, йдеться про накопичення на довгострокову перспективу.
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