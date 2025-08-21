Школьный набор 1–4 классы: что действительно нужно

Подготовка к школе – важный этап для родителей младших школьников. Особенно, если ребенок идет в первый класс или только начинает привыкать к самостоятельному обучению. Чтобы школьный сезон прошел без спешки и паники, важно заранее собрать необходимые канцтовары . В этой статье разберемся, что действительно нужно ученику с 1 по 4 класс – без лишнего и с акцентом на практичность.

Базовый список школьных канцтоваров

Независимо от школы и учителя, есть универсальные вещи, которые понадобятся каждому младшекласснику:

тетради (в линию и клетку) – по 10–15 штук на первое время;

обложки для тетрадей и учебников – желательно с запасом;

папки с файлами – для раздаточного материала, контрольных и рисунков;

ручки и карандаши – по 3–5 штук, чтобы не теряться в первые недели;

цветные карандаши и фломастеры – не менее 12 цветов, с хорошим пигментом;

ластики и точилки – простые, прочные и безопасные;

клей – пригодится на уроках труда и рисования;

ножницы с тупыми концами – безопасные, с эргономичными ручками;

линейка и транспортир (по требованию) – длина до 20 см оптимальна для младших классов;

пенал – лучше с отделениями, чтобы ребенку было удобно ориентироваться.

Такой набор позволит ребенку уверенно начать учебный год. Дополнительно могут понадобиться альбомы, цветная бумага, картон, пластилин, кисточки, акварель и контейнер для трудов.

Как сэкономить и не забыть важное?

Чтобы не покупать канцтовары в последний момент по завышенной цене, стоит сделать закупку заранее и в одном месте. Это позволит:

избежать дефицита популярных позиций в августе;

не переплачивать за мелкие покупки в рознице;

сэкономить время и нервы на поисках нужного формата тетрадей или ручек.

Важно также помнить: не стоит покупать все сразу в избыточном объеме. Лучше ориентироваться на рекомендации школы и постепенно пополнять запасы в течение года.

Где удобно и быстро заказать школьные канцтовары?

Для родителей, которые ценят свое время и хотят получить качественные товары по разумной цене, отлично подойдет интернет-магазин «ЭКСПРЕСС-СЕРВИС». Здесь представлен широкий ассортимент: тетради, альбомы, обложки, пеналы, наборы для творчества, канцелярия для школы и офиса, упаковка, бумага, сопутствующие товары. Вы можете сформировать заказ онлайн, выбрать доставку или самовывоз, и быть уверенными в качестве товаров.

Собрать школьный набор для 1–4 классов – задача несложная, если подойти к ней с умом. Делайте ставку на проверенных поставщиков, покупайте заранее и планируйте покупки вместе с ребенком.



