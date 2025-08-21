Шкільний набір 1–4 класи: що справді потрібно

Підготовка до школи є важливим етапом для батьків молодших школярів. Особливо якщо дитина йде в перший клас або тільки починає звикати до самостійного навчання. Щоб шкільний сезон пройшов без поспіху та паніки, важливо заздалегідь зібрати необхідні канцтовари . У цій статті розберемося, що справді потрібно учневі з 1 по 4 клас – без зайвого та з акцентом на практичність.

Базовий список шкільних канцтоварів

Незалежно від школи та вчителя, є універсальні речі, які знадобляться кожному молодшокласнику:

зошити (у лінію та клітину) – по 10–15 штук на перший час;

обкладинки для зошитів та підручників – бажано із запасом;

папки з файлами – для роздаткового матеріалу, контрольних та малюнків;

ручки та олівці - по 3-5 штук, щоб не губитися в перші тижні;

кольорові олівці та фломастери – не менше 12 кольорів, з гарним пігментом;

ластики та точилки – прості, міцні та безпечні;

клей – стане в нагоді на уроках праці та малювання;

ножиці із тупими кінцями – безпечні, з ергономічними ручками;

лінійка та транспортир (на вимогу) – довжина до 20 см оптимальна для молодших класів;

пенал – краще із відділеннями, щоб дитині було зручно орієнтуватися.

Такий набір дозволить дитині впевнено розпочати навчальний рік. Додатково можуть знадобитися альбоми, кольоровий папір, картон, пластилін, пензлики, акварель та контейнер для праці.

Як заощадити та не забути важливе?

Щоб не купувати канцтовари в останній момент за завищеною ціною, варто зробити закупівлю заздалегідь і в одному місці. Це дозволить:

уникнути дефіциту популярних позицій у серпні;

не переплачувати за дрібні покупки у роздробі;

заощадити час і нерви на пошуках потрібного формату зошитів або ручок.

Важливо також пам'ятати: не варто купувати все одразу у надмірному обсязі. Краще орієнтуватися на рекомендації школи та поступово поповнювати запаси протягом року.

Де зручно та швидко замовити шкільні канцтовари?

Зібрати шкільний набір для 1–4 класів – завдання нескладне, якщо підійти до неї з розумом. Робіть ставку на перевірених постачальників, купуйте заздалегідь та плануйте покупки разом із дитиною.



