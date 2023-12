Снова первая. Новый альбом Ники Минаж возглавил чарт Billboard 200

Новый альбом Минаж бьет рекорды

Альбом Ники Минаж под названием Pink Friday 2, который выпустила исполнительница 8 декабря после пятилетней паузы, оказался на первом месте чарта Billboard 200.

Pink Friday 2 стал седьмым альбомом Минаж, попавшего в топ-10 чарта Billboard 200 за все время ее карьеры. Она также добилась успеха с альбомами The Pinkprint (№2, 2015), Queen (№2, 2018), Beam Me Up Scotty (№2, 2021) и сборником Queen Radio: Volume 1 (№10, 2022).

Теперь Nicki Minaj – рекордсменка среди реперок по количеству №1-лонгплеев.

Минаж стал еще и первой реперкой, чьи альбомы возглавляли чарты в двух разных десятилетиях: первые два лидерства она завоевала в 2010-х годах, а третье - в 2020-х годах.

Кроме того, по данным Luminate, альбом Pink Friday 2 уже заработал 228 000 эквивалентных альбомных единиц в США. Эта сумма является самой большой за неделю для рэп-альбома женщины в 2020-х годах и самой большой для R&B/хип-хоп альбома женщины в этом году.

Пластинка также разошлась тиражом 25 000 копий на виниле – это самая результативная неделя для рэп-альбома женщины с тех пор, как Luminate начали отслеживать продажи в электронном виде в 1991 году.

О Pink Friday 2

Ники Минаж 8 декабря 2023 года выпустила альбом Pink Friday 2 как продолжение своего дебютного Pink Friday 2010 года.

Альбом состоит из 22 треков: его общая продолжительность составляет 1 час и 10 минут.

Продюсерами лонгплея стали Tate Kobang, Murda Beatz, Boi-1da, ATL Jacob, Dr. Luke, BoogzDaBeast, Don Cannon, BNYX, и Sadpony.

Ники Минаж ранее поделилась, что Pink Friday 2 станет "самым большим подарком, который она когда-либо делала человечеству".

Я готова заложиться на любые деньги, что все моментально влюбятся в этот альбом, – добавила реперка. Поделиться

Кроме этого, в интервью Elle исполнительница поделилась, что этот альбом не только "совмещает в себе все то, что люди любят в Nicki", но и "имеет гораздо более широкое звучание".