Знову перша. Новий альбом Нікі Мінаж очолив чарт Billboard 200

Новий альбом Мінаж б’є рекорди

Альбом Нікі Мінаж під назвою Pink Friday 2, який виконавиця випустила 8 грудня після п'ятирічної паузи, опинився на першому місці чарту Billboard 200.

Pink Friday 2 став сьомим альбомом Мінаж, який потрапив до топ-10 чарту Billboard 200 за весь час її кар'єри. Вона також досягла успіху з альбомами The Pinkprint (№ 2, 2015), Queen (№ 2, 2018), Beam Me Up Scotty (№ 2, 2021) та збіркою Queen Radio: Volume 1 (№10, 2022).

Тепер Nicki Minaj – рекордсменка серед реперок за кількістю №1-лонгплеїв.

Мінаж стала ще й першою реперкою, чиї альбоми очолювали чарти у двох різних десятиліттях: перші два лідерства вона здобула у 2010-х роках, а третє - у 2020-х роках.

Окрім цього, за даними Luminate, альбом Pink Friday 2 вже заробив 228 000 еквівалентних альбомних одиниць у США. Ця сума є найбільшою за тиждень для реп-альбому жінки у 2020-х роках і найбільшою для R&B/хіп-хоп альбому жінки цього року.

Платівка також розійшлася накладом 25 000 копій на вінілі – це найрезультативніший тиждень для реп-альбому жінки відтоді, як Luminate почали відстежувати продажі в електронному вигляді у 1991 році.

Про Pink Friday 2

Нікі Мінаж 8 грудня 2023-го випустила альбом Pink Friday 2 як продовження свого дебютного Pink Friday 2010 року.

Альбом складається з 22 треків: його загальна тривалість становить 1 годину і 10 хвилин.

Продюсерами лонгплею стали Tate Kobang, Murda Beatz,Boi-1da, ATL Jacob, Dr. Luke, BoogzDaBeast, Don Cannon, BNYX, та Sadpony.

Нікі Мінаж раніше поділилася, що Pink Friday 2 стане "найбільшим подарунком, який вона коли-небудь робила людству".

Я готова закластися на будь-які гроші, що люди моментально закохаються у цей альбом, – додала реперка.

Окрім цього, в інтерв'ю Elle виконавиця поділилася, що цей альбом не лише "поєднує в собі все те, що люди люблять в Nicki", але й "має набагато ширше звучання".