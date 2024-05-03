Солдаты РФ вошли на базу американских военных в Нигере — что происходит

Как сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в Пентагоне, российские войска начали входить на авиабазу в Нигере, где дислоцируются американские войска. Этот процесс начался после решения хунты изгнать солдат США из страны.

Что происходит в Нигере — первые подробности

По словам военных офицеров, управляющих африканской страной, они призвали Штаты вывести около тысячи своих солдат из Нигера, который до переворота в 2023 году являлся главным союзником Вашингтона в борьбе с повстанцами.

Инсайдер издания в Минобороны США рассказывает, что российские войска не смешиваются с американскими, а используют отдельный ангар.

Reuters обращает внимание на то, что американские и российские войска оказались в непосредственной близости в то время, когда вражда между странами максимально усилилась на фоне российско-украинской войны.

Более того, под вопросом оказалась судьба объектов США в Нигере после вывода войск.

(Ситуация) не самая лучшая, но в краткосрочной перспективе управляемая, — заявил инсайдер. Поделиться

США постепенно теряют влияние в Африке

Согласно данным журналистов, Штаты и их партнеры были вынуждены вывести войска из нескольких африканских стран из-за переворотов, которые привели к власти антизападные группы.

К слову, ранее американские войска вышли из Чада, а французские войска изгнали из Мали и Буркина-Фасо.

На фоне последних событий Кремль делает все возможное, чтобы усилить свои отношения с африканскими странами, позиционируя Россию как дружественную страну без колониального багажа на континенте.