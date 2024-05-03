Солдати РФ увійшли на базу американських військових у Нігері — що відбувається

Як повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела у Пентагоні, російські війська почали входити на авіабазу в Нігері, де дислокуються американські війська. Цей процес розпочався після рішення місцевої хунти вигнати солдатів США з країни.
Що відбувається у Нігері — перші подробиці
За словами військових офіцерів, які керують африканською країною, вони закликали Штати вивести близько тисячі своїх солдатів з Нігеру, який до перевороту у 2023 році був головним союзником Вашингтона в боротьбі з повстанцями.
Інсайдер видання у Міноборони США розповідає, що російські війська не змішуються з американськими, а використовують окремий ангар.
Reuters звертає увагу на те, що американські та російські війська опинилися в безпосередній близькості в той час, коли ворожнеча між країнами максимально посилилася на тлі російсько-української війни.
Ба більше під питанням опинилася доля об'єктів США в Нігері після виведення військ.
США поступово втрачають вплив у Африці
Згідно з даними журналістів, Штати та їхні партнери були вимушені вивести війська з кількох африканських країн через перевороти, які привели до влади антизахідні групи.
До слова, раніше американські війська вийшли з Чаду, а французькі війська вигнали з Малі і Буркіна-Фасо.
На тлі останніх подій Кремль робить все можливе, щоб посилити свої відносини з африканськими країнами, позиціонуючи Росію, як дружню країну без колоніального багажу на континенті.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-