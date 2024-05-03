Солдати РФ увійшли на базу американських військових у Нігері — що відбувається

Як повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела у Пентагоні, російські війська почали входити на авіабазу в Нігері, де дислокуються американські війська. Цей процес розпочався після рішення місцевої хунти вигнати солдатів США з країни.

Що відбувається у Нігері — перші подробиці

За словами військових офіцерів, які керують африканською країною, вони закликали Штати вивести близько тисячі своїх солдатів з Нігеру, який до перевороту у 2023 році був головним союзником Вашингтона в боротьбі з повстанцями.

Інсайдер видання у Міноборони США розповідає, що російські війська не змішуються з американськими, а використовують окремий ангар.

Reuters звертає увагу на те, що американські та російські війська опинилися в безпосередній близькості в той час, коли ворожнеча між країнами максимально посилилася на тлі російсько-української війни.

Ба більше під питанням опинилася доля об'єктів США в Нігері після виведення військ.

(Ситуація) не найкраща, але в короткостроковій перспективі керована, — заявив інсайдер. Поширити

США поступово втрачають вплив у Африці

Згідно з даними журналістів, Штати та їхні партнери були вимушені вивести війська з кількох африканських країн через перевороти, які привели до влади антизахідні групи.

До слова, раніше американські війська вийшли з Чаду, а французькі війська вигнали з Малі і Буркіна-Фасо.

На тлі останніх подій Кремль робить все можливе, щоб посилити свої відносини з африканськими країнами, позиціонуючи Росію, як дружню країну без колоніального багажу на континенті.