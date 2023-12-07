Шон Пенн сыграл главную роль в новелле "Орел" украинского режиссера Слабошпицкого — видео

Шон Пенн стал исполнителем главной роли в финальной новелле киноальманаха под названием "Орел", автором сценария и режиссером которой выступил Мирослав Слабошпицкий, известный по фильму "Племя" 2014 года.

Шон Пенн снялся у Слабошпицкого

Американский оскароносный киноактер Шон Пенн сыграл главную роль в новелле "Орел", автором которой выступил украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий. Фрагмент станет частью киноальманаха "Война глазами животных".

Сюжет проекта расскажет о зверях, страдающих от экоцида в результате войны в Украине.

Об этом сообщает издание Deadline.

Шон Пенн стал исполнителем главной роли в финальной новелле киноальманаха под названием "Орел", автором сценария и режиссером которой выступил Мирослав Слабошпицкий, известный по фильму "Племя" 2014 года. События истории разворачиваются в начале полномасштабного вторжения в Чернобыльском заповеднике, куда юный звукооператор отправился по заказу зарубежного продюсера для записи голосов редких птиц.

Съемки проходили в легендарной студии Evergreen, находящейся в Лос-Анджелесе, где когда-то звучали голоса Фрэнка Синатры и Майкла Джексона, Пола Маккартни и Джастина Тимберлейка, а также героев сети "Друзья" и сериала "Симпсоны". Теперь в этих стенах создается и украинское кино.

Это был очень волнующий момент для меня – работать с настоящей легендой мирового кинематографа, одним из лучших актеров ХХ века, – отметил Мирослав Слабошпицкий. – И я был совершенно поражен его профессионализмом и преданностью. Встреча с таким актером на съемочной площадке – абсолютное счастье для режиссера и настоящий праздник чистого творчества. Поделиться

Вторая часть съемок новеллы, запланированных на январь-февраль 2024 года, будет проходить уже в Украине на территории одного из национальных заповедников, пострадавшего от российских ракетных обстрелов.

Финал всегда запоминается больше всего. Поэтому мы старались максимально сконцентрировать месседж, который стремимся передать миру, – акцентирует автор идеи и генеральный продюсер киноальманаха Олег Кохан (SOTA Cinema Group). – Окружающая среда больше не должна быть молчаливой жертвой войны. И если мы вместе не остановим зло, с которым Украина дерется каждый день, экологическая катастрофа угрожает всему миру! Поделиться

Своей новой историей авторы в очередной раз хотели отметить, что экологические катастрофы никогда не ограничиваются государственными границами – это всегда международная проблема. И уникальные заповедники не удастся отстроить, как заводы, потому что они исчезнут навсегда.

Кинокомпания SOTA Cinema Group и Kleos Art Productions начали в прошлом году. Первые три новеллы "Кролик или туда и оттуда", "Сыночек" и "Корова в тумане" были сняты прошлой зимой в Украине. Премьера киноальманаха запланирована на 2024 год.

Голливудская звезда снимется в украинском кино

В мае 2023 стало известно, что Пенн уже подписал контракт на главную роль в украинском фильме.

«Война глазами животных» – это антология из девяти частей, снятая девятью украинскими режиссерами, рассказывающая о войне в Украине с точки зрения разных животных.

Известный украинский режиссер фильма «Племя» (2014) Мирослав Слабошпицкий будет режиссером девятой и последней части, в которой Пенн сыграет американского звукорежиссера, случайно ставшего свидетелем начала войны 24 февраля 2022 года.

Съемки фильма запланированы на Украине и Лос-Анджелесе летом 2023 года.