Шон Пенн сыграл главную роль в новелле "Орел" украинского режиссера Слабошпицкого — видео

Шон Пенн стал исполнителем главной роли в финальной новелле киноальманаха под названием "Орел", автором сценария и режиссером которой выступил Мирослав Слабошпицкий, известный по фильму "Племя" 2014 года.
Шон Пенн снялся у Слабошпицкого
Американский оскароносный киноактер Шон Пенн сыграл главную роль в новелле "Орел", автором которой выступил украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий. Фрагмент станет частью киноальманаха "Война глазами животных".
Сюжет проекта расскажет о зверях, страдающих от экоцида в результате войны в Украине.
Об этом сообщает издание Deadline.
Шон Пенн стал исполнителем главной роли в финальной новелле киноальманаха под названием "Орел", автором сценария и режиссером которой выступил Мирослав Слабошпицкий, известный по фильму "Племя" 2014 года. События истории разворачиваются в начале полномасштабного вторжения в Чернобыльском заповеднике, куда юный звукооператор отправился по заказу зарубежного продюсера для записи голосов редких птиц.
Съемки проходили в легендарной студии Evergreen, находящейся в Лос-Анджелесе, где когда-то звучали голоса Фрэнка Синатры и Майкла Джексона, Пола Маккартни и Джастина Тимберлейка, а также героев сети "Друзья" и сериала "Симпсоны". Теперь в этих стенах создается и украинское кино.
Вторая часть съемок новеллы, запланированных на январь-февраль 2024 года, будет проходить уже в Украине на территории одного из национальных заповедников, пострадавшего от российских ракетных обстрелов.
Своей новой историей авторы в очередной раз хотели отметить, что экологические катастрофы никогда не ограничиваются государственными границами – это всегда международная проблема. И уникальные заповедники не удастся отстроить, как заводы, потому что они исчезнут навсегда.
Кинокомпания SOTA Cinema Group и Kleos Art Productions начали в прошлом году. Первые три новеллы "Кролик или туда и оттуда", "Сыночек" и "Корова в тумане" были сняты прошлой зимой в Украине. Премьера киноальманаха запланирована на 2024 год.
Голливудская звезда снимется в украинском кино
В мае 2023 стало известно, что Пенн уже подписал контракт на главную роль в украинском фильме.
«Война глазами животных» – это антология из девяти частей, снятая девятью украинскими режиссерами, рассказывающая о войне в Украине с точки зрения разных животных.
Известный украинский режиссер фильма «Племя» (2014) Мирослав Слабошпицкий будет режиссером девятой и последней части, в которой Пенн сыграет американского звукорежиссера, случайно ставшего свидетелем начала войны 24 февраля 2022 года.
Съемки фильма запланированы на Украине и Лос-Анджелесе летом 2023 года.
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