Шон Пенн зіграв головну роль у новелі "Орел" українського режисера Слабошпицького — відео

Шон Пенн став виконавцем головної ролі у фінальній новелі кіноальманаху під назвою "Орел", автором сценарію і режисером якої виступив Мирослав Слабошпицький, відомий за фільмом "Плем‘я" 2014-го року.

Шон Пенн знявся у Слабошпицького

Американський оскароносний кіноактор Шон Пенн зіграв головну роль у новелі "Орел", автором якої виступив український режисер Мирослав Слабошпицький. Фрагмент стане частиною кіноальманаху "Війна очима тварин".

Сюжет проєкту розповість про звірів, що потерпають від екоциду унаслідок війни в Україні.

Про це повідомляє видання Deadline.

Шон Пенн став виконавцем головної ролі у фінальній новелі кіноальманаху під назвою "Орел", автором сценарію і режисером якої виступив Мирослав Слабошпицький, відомий за фільмом "Плем‘я" 2014-го року. Події історії розгортаються на початку повномасштабного вторгнення у Чорнобильському заповіднику, куди юний звукооператор відправився на замовлення закордонного продюсера для запису голосів рідкісних птахів.

Зйомки відбувались у легендарній студії Evergreen, що знаходиться у Лос- Анджелесі, де колись звучали голоси Френка Сінатри і Майкла Джексона, Пола Макартні і Джастіна Тімберлейка, а також героїв сіткому "Друзі" та серіалу "Сімпсони". Тепер у цих стінах створюється й українське кіно.

Це був дуже хвилюючий момент для мене – працювати зі справжньою легендою світового кінематографа, одним з кращих акторів сучасності, – зазначив Мирослав Слабошпицький. – І я був абсолютно вражений його професіоналізмом і відданістю. Зустріч з таким актором на знімальному майданчику – це абсолютне щастя для режисера і справжнє свято чистої творчості. Поширити

Друга частина зйомок новели, які заплановані на січень-лютий 2024 року, проходитиме вже в Україні на території одного з національних заповідників, який постраждав від російських ракетних обстрілів.

Фінал завжди запам’ятовується найбільше. Тому ми намагалися максимально сконцентрувати месседж, який прагнемо передати світу, – акцентує автор ідеї та генеральний продюсер кіноальманаху Олег Кохан (SOTA Cinema Group). – Довкілля більше не має бути мовчазною жертвою війни. І якщо ми разом не зупинемо зло, з яким Україна б’ється щодня, екологічна катастрофа загрожує всьому світу! Поширити

Своєю новою історією автори вкотре хотіли наголосити на тому, що екологічні катастрофи ніколи не обмежуються державними кордонами – це завжди міжнародна проблема. І унікальні заповідники не вдасться відбудувати, як заводи, бо вони зникнуть назавжди.

Продюсування кіноальманаху "Війна очима тварин" українська Кінокомпанія SOTA Cinema Group та Kleos Art Productions розпочали у минулому році. Перші три новели "Кролик або туди і звідти", "Синочок" і "Корова в тумані", були зняті минулої зими в Україні. Прем‘єра кіноальманаху запланована на 2024 рік.

Голлівудська зірка зніметься в українському кіно

У травні 2023 року стало відомо, що Пенн вже підписав контракт на головну роль в українському фільмі.

«Війна очима тварин» – це антологія з дев’яти частин, знята дев’ятьма українськими режисерами, яка розповідає про війну в Україні з точки зору різних тварин.

Відомий український режисер фільму «Плем’я» (2014) Мирослав Слабошпицький буде режисером дев’ятої та останньої частини, у якій Пенн зіграє американського звукорежисера, який випадково стає свідком початку війни 24 лютого 2022 року.

Зйомки фільму заплановані в Україні та Лос-Анджелесі влітку 2023 року.