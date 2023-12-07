Шон Пенн зіграв головну роль у новелі "Орел" українського режисера Слабошпицького — відео

Шон Пенн став виконавцем головної ролі у фінальній новелі кіноальманаху під назвою "Орел", автором сценарію і режисером якої виступив Мирослав Слабошпицький, відомий за фільмом "Плем‘я" 2014-го року.
Шон Пенн знявся у Слабошпицького
Американський оскароносний кіноактор Шон Пенн зіграв головну роль у новелі "Орел", автором якої виступив український режисер Мирослав Слабошпицький. Фрагмент стане частиною кіноальманаху "Війна очима тварин".
Сюжет проєкту розповість про звірів, що потерпають від екоциду унаслідок війни в Україні.
Про це повідомляє видання Deadline.
Шон Пенн став виконавцем головної ролі у фінальній новелі кіноальманаху під назвою "Орел", автором сценарію і режисером якої виступив Мирослав Слабошпицький, відомий за фільмом "Плем‘я" 2014-го року. Події історії розгортаються на початку повномасштабного вторгнення у Чорнобильському заповіднику, куди юний звукооператор відправився на замовлення закордонного продюсера для запису голосів рідкісних птахів.
Зйомки відбувались у легендарній студії Evergreen, що знаходиться у Лос- Анджелесі, де колись звучали голоси Френка Сінатри і Майкла Джексона, Пола Макартні і Джастіна Тімберлейка, а також героїв сіткому "Друзі" та серіалу "Сімпсони". Тепер у цих стінах створюється й українське кіно.
Друга частина зйомок новели, які заплановані на січень-лютий 2024 року, проходитиме вже в Україні на території одного з національних заповідників, який постраждав від російських ракетних обстрілів.
Своєю новою історією автори вкотре хотіли наголосити на тому, що екологічні катастрофи ніколи не обмежуються державними кордонами – це завжди міжнародна проблема. І унікальні заповідники не вдасться відбудувати, як заводи, бо вони зникнуть назавжди.
Продюсування кіноальманаху "Війна очима тварин" українська Кінокомпанія SOTA Cinema Group та Kleos Art Productions розпочали у минулому році. Перші три новели "Кролик або туди і звідти", "Синочок" і "Корова в тумані", були зняті минулої зими в Україні. Прем‘єра кіноальманаху запланована на 2024 рік.
Голлівудська зірка зніметься в українському кіно
У травні 2023 року стало відомо, що Пенн вже підписав контракт на головну роль в українському фільмі.
«Війна очима тварин» – це антологія з дев’яти частин, знята дев’ятьма українськими режисерами, яка розповідає про війну в Україні з точки зору різних тварин.
Відомий український режисер фільму «Плем’я» (2014) Мирослав Слабошпицький буде режисером дев’ятої та останньої частини, у якій Пенн зіграє американського звукорежисера, який випадково стає свідком початку війни 24 лютого 2022 року.
Зйомки фільму заплановані в Україні та Лос-Анджелесі влітку 2023 року.
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