Sony выпустит лимитированную серию консолей к 30-летию PlayStation

Компания Sony в 2024 году выпустит ограниченную серию консолей и аксессуаров в честь 30-летия бренда PlayStation. Все устройства будут серого цвета, как первая приставка, выпущенная еще в декабре 1994 года.
Главные тезисы
- В 2024 году Sony выпустит лимитированную серию консолей и аксессуаров. Она посвящена 30-летию бренда PlayStation.
- Серия будет включать в себя новые консоли, контроллеры DualSense и DualSense Edge, дистанционный плеер PlayStation Portal и уникальные аксессуары.
- Компания выпустит всего 12300 наборов PS 5 Pro.
Sony выпустит лимитированную серию консолей PlayStation
В честь 30-летия компания выпускает ряд продуктов для геймеров. Это новая консоль PlayStation 5 Pro, цифровая версия PlayStation 5, два вида контроллеров — DualSense и DualSense Edge.
Геймеры также смогут приобрести дистанционный проигрыватель PlayStation Portal.
В честь 30-летия геймеры смогут приобрести PlayStation Portal Limited Edition, DualSense Edge с футляром и стандартный DualSense.
Дисковод нужно покупать по отдельности. Консоли PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro доступны только в цифровом виде.
Компания Sony будет продавать консоли в наборах. В комплект PS 5 Pro входят следующие элементы:
консоль;
контроллеры DualSense и DualSense Pro;
зарядная станция;
кабельные стяжки в форме значков PlayStation;
скрепки;
наклейки;
плакат.
Sony выпустит только 12300 наборов PS 5 Pro.
Комплектация набора PS 5 немного проще. В него входит цифровая консоль с контроллером DualSense и аксессуарами.
Продукты из ограниченной серии будут доступны для заказа с 26 сентября. Цифровая версия PS 5 появится в продаже после 10 октября.
Руководитель PlayStation случайно оговорился о судьбе следующей консоли
Руководитель подразделения PlayStation Хидеаки Нисино интересно ответил на вопрос, не усложняет ли разработку следующей консоли запуск PS 5 Pro.
Разработчик уверенно ответил, что у компании большой потенциал для развития.
Эксперты уже отметили, что у Нисино амбициозные планы по поводу следующей «пеэски».
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-