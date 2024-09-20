Sony выпустит лимитированную серию консолей к 30-летию PlayStation
Категория
Технологии
Дата публикации

Sony выпустит лимитированную серию консолей к 30-летию PlayStation

PlayStation
Читати українською
Источник:  itechua.com

Компания Sony в 2024 году выпустит ограниченную серию консолей и аксессуаров в честь 30-летия бренда PlayStation. Все устройства будут серого цвета, как первая приставка, выпущенная еще в декабре 1994 года.

Главные тезисы

  • В 2024 году Sony выпустит лимитированную серию консолей и аксессуаров. Она посвящена 30-летию бренда PlayStation.
  • Серия будет включать в себя новые консоли, контроллеры DualSense и DualSense Edge, дистанционный плеер PlayStation Portal и уникальные аксессуары.
  • Компания выпустит всего 12300 наборов PS 5 Pro.

Sony выпустит лимитированную серию консолей PlayStation

В честь 30-летия компания выпускает ряд продуктов для геймеров. Это новая консоль PlayStation 5 Pro, цифровая версия PlayStation 5, два вида контроллеров — DualSense и DualSense Edge.

Геймеры также смогут приобрести дистанционный проигрыватель PlayStation Portal.

В честь 30-летия геймеры смогут приобрести PlayStation Portal Limited Edition, DualSense Edge с футляром и стандартный DualSense.

Новые консоль и контроллер PlayStation

Дисковод нужно покупать по отдельности. Консоли PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro доступны только в цифровом виде.

Компания Sony будет продавать консоли в наборах. В комплект PS 5 Pro входят следующие элементы:

  • консоль;

  • контроллеры DualSense и DualSense Pro;

  • зарядная станция;

  • кабельные стяжки в форме значков PlayStation;

  • скрепки;

  • наклейки;

  • плакат.

Sony выпустит только 12300 наборов PS 5 Pro.

Так выглядит дистанционный проигрыватель PlayStation Portal

Комплектация набора PS 5 немного проще. В него входит цифровая консоль с контроллером DualSense и аксессуарами.

Продукты из ограниченной серии будут доступны для заказа с 26 сентября. Цифровая версия PS 5 появится в продаже после 10 октября.

Руководитель PlayStation случайно оговорился о судьбе следующей консоли

Руководитель подразделения PlayStation Хидеаки Нисино интересно ответил на вопрос, не усложняет ли разработку следующей консоли запуск PS 5 Pro.

Разработчик уверенно ответил, что у компании большой потенциал для развития.

Эксперты уже отметили, что у Нисино амбициозные планы по поводу следующей «пеэски».

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Sony анонсировала мини-проектор и Bluetooth-динамик с подсветкой (видео)
Sony анонсировала мини-проектор и Bluetooth-динамик с подсветкой (видео)
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Новая PlayStation 5: в Sony раскрыли детали выпуска долгожданной консоли
Новая PlayStation 5: в Sony раскрыли детали выпуска долгожданной консоли
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Sony наконец-то представила PlayStation 5 - фото впечатляют
Sony наконец-то представила PlayStation 5 - фото впечатляют

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?