Sony выпустит лимитированную серию консолей к 30-летию PlayStation

Компания Sony в 2024 году выпустит ограниченную серию консолей и аксессуаров в честь 30-летия бренда PlayStation. Все устройства будут серого цвета, как первая приставка, выпущенная еще в декабре 1994 года.

Sony выпустит лимитированную серию консолей PlayStation

В честь 30-летия компания выпускает ряд продуктов для геймеров. Это новая консоль PlayStation 5 Pro, цифровая версия PlayStation 5, два вида контроллеров — DualSense и DualSense Edge.

Геймеры также смогут приобрести дистанционный проигрыватель PlayStation Portal.

В честь 30-летия геймеры смогут приобрести PlayStation Portal Limited Edition, DualSense Edge с футляром и стандартный DualSense.

Новые консоль и контроллер PlayStation

Дисковод нужно покупать по отдельности. Консоли PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro доступны только в цифровом виде.

Компания Sony будет продавать консоли в наборах. В комплект PS 5 Pro входят следующие элементы:

консоль;

контроллеры DualSense и DualSense Pro;

зарядная станция;

кабельные стяжки в форме значков PlayStation;

скрепки;

наклейки;

плакат.

Sony выпустит только 12300 наборов PS 5 Pro.

Так выглядит дистанционный проигрыватель PlayStation Portal

Комплектация набора PS 5 немного проще. В него входит цифровая консоль с контроллером DualSense и аксессуарами.

Продукты из ограниченной серии будут доступны для заказа с 26 сентября. Цифровая версия PS 5 появится в продаже после 10 октября.

Руководитель PlayStation случайно оговорился о судьбе следующей консоли

Руководитель подразделения PlayStation Хидеаки Нисино интересно ответил на вопрос, не усложняет ли разработку следующей консоли запуск PS 5 Pro.

Разработчик уверенно ответил, что у компании большой потенциал для развития.

Эксперты уже отметили, что у Нисино амбициозные планы по поводу следующей «пеэски».