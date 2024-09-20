Sony випустить лімітовану серію консолей до 30-річчя PlayStation

Компанія Sony у 2024 році випустить обмежену серію консолей та аксесуарів на честь 30-річчя бренду PlayStation. Усі пристрої будуть сірого кольору, як перша консоль, випущена ще у грудні 1994-го.

Sony випустить лімітовану серію консолей PlayStation

На честь 30-річчя компанія випускає цілий ряд продуктів для геймерів. Це нова консоль PlayStation 5 Pro, цифрова версія PlayStation 5, два види контролерів — DualSense і DualSense Edge.

Геймери також зможуть придбати дистанційний плеєр PlayStation Portal.

На честь 30-річчя геймери зможуть придбати PlayStation Portal Limited Edition, DualSense Edge з футляром і стандартний DualSense.

Нові консоль та контролер PlayStation

Дисковод потрібно купувати окремо. Консолі PlayStation 5 і PlayStation 5 Pro доступні лише у цифровому вигляді.

Компанія Sony буде продавати консолі в наборах. До комплекту PS 5 Pro входять наступні елементи:

консоль;

контролери DualSense і DualSense Pro;

зарядна станція;

кабельні стяжки у формі значків PlayStation;

скріпки;

наклейки;

плакат.

Sony випустить тільки 12300 наборів PS 5 Pro.

Так виглядає дистанційний плеєр PlayStation Portal

Комплектація набору PS 5 трішки простіша. Туди входить цифрова консоль з контролером DualSense та аксесуарами.

Продукти з обмеженої серії стануть доступні для замовлення з 26 вересня. Цифрова версія PS 5 з’явиться у продажу після 10 жовтня.

Керівник PlayStation випадково обмовився про долю наступної консолі

Керівник підрозділу PlayStation Хідеакі Нісіно цікаво відповів на запитання чи не ускладнює розробку наступної консолі запуск PS 5 Pro.

Розробник впевнено відповів, що компанія має великий потенціал для розвитку.

Експерти вже зазначили, що у Нісіно амбітні плани стосовно наступної «пеески».