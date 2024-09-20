Sony випустить лімітовану серію консолей до 30-річчя PlayStation

Компанія Sony у 2024 році випустить обмежену серію консолей та аксесуарів на честь 30-річчя бренду PlayStation. Усі пристрої будуть сірого кольору, як перша консоль, випущена ще у грудні 1994-го.
Головні тези:
- У 2024 році Sony випустить лімітовану серію консолей та аксесуарів. Вона присвячена 30-річчю бренду PlayStation.
- Серія включатиме нові консолі, контролери DualSense та DualSense Edge, дистанційний плеєр PlayStation Portal та унікальні аксесуари.
- Компанія випустить лише 12300 наборів PS 5 Pro.
Sony випустить лімітовану серію консолей PlayStation
На честь 30-річчя компанія випускає цілий ряд продуктів для геймерів. Це нова консоль PlayStation 5 Pro, цифрова версія PlayStation 5, два види контролерів — DualSense і DualSense Edge.
Геймери також зможуть придбати дистанційний плеєр PlayStation Portal.
На честь 30-річчя геймери зможуть придбати PlayStation Portal Limited Edition, DualSense Edge з футляром і стандартний DualSense.
Дисковод потрібно купувати окремо. Консолі PlayStation 5 і PlayStation 5 Pro доступні лише у цифровому вигляді.
Компанія Sony буде продавати консолі в наборах. До комплекту PS 5 Pro входять наступні елементи:
консоль;
контролери DualSense і DualSense Pro;
зарядна станція;
кабельні стяжки у формі значків PlayStation;
скріпки;
наклейки;
плакат.
Sony випустить тільки 12300 наборів PS 5 Pro.
Комплектація набору PS 5 трішки простіша. Туди входить цифрова консоль з контролером DualSense та аксесуарами.
Продукти з обмеженої серії стануть доступні для замовлення з 26 вересня. Цифрова версія PS 5 з’явиться у продажу після 10 жовтня.
Керівник PlayStation випадково обмовився про долю наступної консолі
Керівник підрозділу PlayStation Хідеакі Нісіно цікаво відповів на запитання чи не ускладнює розробку наступної консолі запуск PS 5 Pro.
Розробник впевнено відповів, що компанія має великий потенціал для розвитку.
Експерти вже зазначили, що у Нісіно амбітні плани стосовно наступної «пеески».
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