Sony випустить лімітовану серію консолей до 30-річчя PlayStation
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Sony випустить лімітовану серію консолей до 30-річчя PlayStation

PlayStation
Джерело:  itechua.com

Компанія Sony у 2024 році випустить обмежену серію консолей та аксесуарів на честь 30-річчя бренду PlayStation. Усі пристрої будуть сірого кольору, як перша консоль, випущена ще у грудні 1994-го.

Головні тези:

  • У 2024 році Sony випустить лімітовану серію консолей та аксесуарів. Вона присвячена 30-річчю бренду PlayStation.
  • Серія включатиме нові консолі, контролери DualSense та DualSense Edge, дистанційний плеєр PlayStation Portal та унікальні аксесуари.
  • Компанія випустить лише 12300 наборів PS 5 Pro.

Sony випустить лімітовану серію консолей PlayStation

На честь 30-річчя компанія випускає цілий ряд продуктів для геймерів. Це нова консоль PlayStation 5 Pro, цифрова версія PlayStation 5, два види контролерів — DualSense і DualSense Edge.

Геймери також зможуть придбати дистанційний плеєр PlayStation Portal. 

На честь 30-річчя геймери зможуть придбати PlayStation Portal Limited Edition, DualSense Edge з футляром і стандартний DualSense.

Нові консоль та контролер PlayStation

Дисковод потрібно купувати окремо. Консолі PlayStation 5 і PlayStation 5 Pro доступні лише у цифровому вигляді.

Компанія Sony буде продавати консолі в наборах. До комплекту PS 5 Pro входять наступні елементи:

  • консоль;

  • контролери DualSense і DualSense Pro;

  • зарядна станція;

  • кабельні стяжки у формі значків PlayStation;

  • скріпки;

  • наклейки;

  • плакат.

Sony випустить тільки 12300 наборів PS 5 Pro.

Так виглядає дистанційний плеєр PlayStation Portal

Комплектація набору PS 5 трішки простіша. Туди входить цифрова консоль з контролером DualSense та аксесуарами.

Продукти з обмеженої серії стануть доступні для замовлення з 26 вересня. Цифрова версія PS 5 з’явиться у продажу після 10 жовтня.

Керівник PlayStation випадково обмовився про долю наступної консолі

Керівник підрозділу PlayStation Хідеакі Нісіно цікаво відповів на запитання чи не ускладнює розробку наступної консолі запуск PS 5 Pro.

Розробник впевнено відповів, що компанія має великий потенціал для розвитку.

Експерти вже зазначили, що у Нісіно амбітні плани стосовно наступної «пеески». 

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