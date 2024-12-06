После разоблачения масштабной шпионской сети Китая в США, следившей за большинством телекоммуникационных сетей, американские спецслужбы призывают пользователей переходить к пользованию зашифрованными мессенджерами.

Что известно об угрозе кибершпионажа и кибератак при пользовании незащищенными мессенджерами

В частности, благодаря собственной шпионской сети Китай недавно получил доступ к большому количеству смартфонов и разговорам американских граждан.

Во вторник, 3 декабря, чиновники США в сфере кибербезопасности и правоохранители выступили с совместным заявлением.

Они отметили, что вторжение Китая в телекоммуникационные сети страны, которое получило название "Соляной тайфун", продемонстрировало, что возможности Китая и его союзников явно недооценивались.

Мессенджеры

При этом китайские хакеры все еще присутствуют в американских телекоммуникационных сетях.

Чиновники Агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США вместе с ФБР призвали американцев использовать зашифрованные приложения для обмена сообщениями.

Наше предложение, о котором мы говорили сотрудникам, не ново: шифрование — это ваш друг, независимо от того, речь идет о текстовых сообщениях, или возможность пользоваться зашифрованной голосовой связью. Даже если враг сможет перехватить данные, их считывание станет невозможным, если они зашифрованы, — объяснил помощник директора по кибербезопасности CISA Джефф Грин. Поделиться

По словам одного из агентов ФБР в комментарии журналистам, граждане США должны быть ответственны и использовать приложения с управляемым шифрованием.

Хакеры, стоящие за Salt Typoon, не смогли отследить или перехватить ничего зашифрованного, а это значит, что все, что отправлялось через такие мессенджеры, как Signal или iMessage от Apple, было защищено.

Но вмешательство во все другие коммуникации было чрезвычайно дерзким. Хакеры имели доступ к метаданным, включая информацию о сообщениях и телефонных звонках, а также о том, когда и куда они были доставлены. Сообщается, что хакеры сосредоточились на целях вокруг Вашингтона.

Наиболее тревожной целью вторжения во время "Соляного тайфуна" была система, используемая американскими чиновниками для законного прослушивания американцев по решению суда, но ФБР до сих пор не предоставило подробной информации об этом, в том числе о том, был ли доступ к любым секретным. материалов.

Как работает сквозное шифрование в мессенджерах и других приложениях

Сквозное шифрование или End-to-End Encryption — это технология защиты данных, которая гарантирует, что только отправитель и получатель сообщения имеют доступ к его содержанию.