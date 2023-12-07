У Messenger появилось сквозное шифрование. Что это значит

Компания Meta производит автоматическое сквозное шифрование для личных чатов и звонков в Messenger.

Что означает сквозное шифрование

Когда сквозное шифрование включено, только вы и человек, которому вы пишите в Messenger, можете видеть содержимое сообщения.

Зашифрованные чаты впервые представили в качестве дополнительной функции в Messenger еще в 2016 году, но сейчас это станет стандартом для всех диалогов и звонков.

Фото – theverge.com

Это заняло годы, потому что мы потратили время, чтобы сделать это правильно, – сказала вице-президент Messenger Лоредана Крисан. Поделиться

По ее словам, в автоматически зашифрованных чатах останется весь предыдущий функционал. Однако может потребоваться некоторое время, чтобы все чаты Messenger перешли на шифрование по умолчанию.

Если пользователь захочет перенести зашифрованные чаты на другое устройство, необходимо создать PIN-код и ввести его на нем.

Включение шифрования по умолчанию означает, что Meta не только не сможет видеть содержимое большинства чатов Messenger, но и не сможет передать его правоохранительным органам.

Meta планирует сделать платные версии Instagram и Facebook без рекламы

Компания Meta планирует создать платные версии Facebook и Instagram, у которых не будет рекламы.

Отсутствие рекламы может помочь Meta избежать проблем с цифровым законодательством ЕС и снизить беспокойство европейских регуляторов относительно конфиденциальности.

При этом бесплатная версия с рекламой в Европе тоже будет работать. Пока неизвестно, сколько будут стоить платные версии приложений и когда компания их выпустит.