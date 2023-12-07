У Messenger зʼявилося наскрізне шифрування. Що це означає
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У Messenger зʼявилося наскрізне шифрування. Що це означає

Messenger
Джерело:  The Verge

Компанія Meta впроваджує автоматичне наскрізне шифрування для особистих чатів і дзвінків у Messenger.

Що означає наскрізне шифрування

Коли наскрізне шифрування ввімкнене, то лише ви й людина, якій ви пишите в Messenger, можете бачити вміст повідомлення.

Зашифровані чати вперше представили як додаткову функцію в Messenger ще у 2016 році, але зараз це стане стандартом для всіх діалогів і дзвінків.

Фото – theverge.com

Це зайняло роки, тому що ми витратили час, щоб зробити це правильно, — сказала віцепрезидентка Messenger Лоредана Крісан.

За її словами, в автоматично зашифрованих чатах залишиться весь попередній функціонал. Однак може знадобитися деякий час, щоб усі чати Messenger перейшли на шифрування за замовчуванням.

Якщо користувач захоче перенести зашифровані чати на інший пристрій, потрібно буде створити PIN-код і ввести його на ньому.

Увімкнення шифрування за замовчуванням означатиме, що Meta не тільки не зможе бачити вміст більшості чатів Messenger, але й не зможе передати його правоохоронним органам.

Meta планує зробити платні версії Instagram і Facebook без реклами

Компанія Meta планує створити платні версії Facebook і Instagram, у яких не буде реклами.

Відсутність реклами може допомогти Meta уникнути проблем із цифровим законодавством ЄС і зменшити занепокоєння європейських регуляторів щодо приватності.

При цьому безкоштовна версія з рекламою у Європі теж працюватиме. Наразі невідомо скільки коштуватимуть платні версії застосунків і коли компанія їх випустить.

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