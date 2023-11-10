Instagram тестує функцію з вимкненням позначки "прочитано"

Користувачі Instagram зможуть обирати – залишити чи прибрати позначку "прочитано" у приватних повідомленнях.
Що відомо про нову функцію в Instagram
Ця функція дозволить користувачам вимкнути позначку, і навіть якщо вони відкриють чиєсь повідомлення, то ніхто не побачить цього.
Керівник Instagram опублікував скриншот меню Privacy&Safety ("Конфіденційність і безпека"). Доступ до нього можна отримати, натиснувши на назву профілю під чатом. Якщо користувачі беруть участь у тестуванні, вони побачать перемикач для вимкнення опції про позначення "Прочитано" в розділі "Хто може бачити вашу активність".
Чи потрібно буде вмикати опцію для кожного чату окремо та чи можна буде увімкнути її для всіх чатів одночасно — поки невідомо.
У Meta не уточнили, як і де компанія тестує цю функцію та коли вона буде доступною для всіх користувачів.
Компанія також планує впровадити наскрізне шифрування за замовчуванням для приватних повідомлень в Instagram, як тільки завершить інсталювання цієї функції в Messenger.
Водночас видання зауважує, що Instagram "спізнюється" з цією функцією, бо навіть у WhatsApp (що також належить Meta) цю опцію впровадили ще у 2014 році.
Meta планує зробити платні версії Instagram і Facebook без реклами
Компанія Meta планує створити платні версії Facebook і Instagram, у яких не буде реклами.
Відсутність реклами може допомогти Meta уникнути проблем із цифровим законодавством ЄС і зменшити занепокоєння європейських регуляторів щодо приватності.
При цьому безкоштовна версія з рекламою у Європі теж працюватиме. Наразі невідомо скільки коштуватимуть платні версії застосунків і коли компанія їх випустить.
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