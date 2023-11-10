Instagram тестує функцію з вимкненням позначки "прочитано"

Що відомо про нову функцію в Instagram

Ця функція дозволить користувачам вимкнути позначку, і навіть якщо вони відкриють чиєсь повідомлення, то ніхто не побачить цього.

Ми почули ваші відгуки й почали тестувати нову функцію, яка дозволяє вимикати позначки про прочитання у ваших DM. Незабаром люди зможуть самі обирати, коли показувати іншим, що вони прочитали їхні повідомлення, — йдеться в повідомленні Моссері. Поширити

Фото – techcrunch.com

Керівник Instagram опублікував скриншот меню Privacy&Safety ("Конфіденційність і безпека"). Доступ до нього можна отримати, натиснувши на назву профілю під чатом. Якщо користувачі беруть участь у тестуванні, вони побачать перемикач для вимкнення опції про позначення "Прочитано" в розділі "Хто може бачити вашу активність".

Чи потрібно буде вмикати опцію для кожного чату окремо та чи можна буде увімкнути її для всіх чатів одночасно — поки невідомо.

У Meta не уточнили, як і де компанія тестує цю функцію та коли вона буде доступною для всіх користувачів.

Компанія також планує впровадити наскрізне шифрування за замовчуванням для приватних повідомлень в Instagram, як тільки завершить інсталювання цієї функції в Messenger.

Водночас видання зауважує, що Instagram "спізнюється" з цією функцією, бо навіть у WhatsApp (що також належить Meta) цю опцію впровадили ще у 2014 році.

Meta планує зробити платні версії Instagram і Facebook без реклами

Компанія Meta планує створити платні версії Facebook і Instagram, у яких не буде реклами.

Відсутність реклами може допомогти Meta уникнути проблем із цифровим законодавством ЄС і зменшити занепокоєння європейських регуляторів щодо приватності.

При цьому безкоштовна версія з рекламою у Європі теж працюватиме. Наразі невідомо скільки коштуватимуть платні версії застосунків і коли компанія їх випустить.