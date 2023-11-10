Instagram тестирует функцию с выключением отметки "прочитано"

Что известно о новой функции в Instagram

Эта функция позволит пользователям отключить метку, и даже если они откроют чье-либо сообщение, то никто не увидит этого.

Мы услышали ваши отзывы и начали тестировать новую функцию, позволяющую выключать отметки о прочтении в ваших DM. В скором времени люди смогут сами выбирать, если показывать другим, что они прочли их сообщения, — говорится в сообщении Моссери. Поделиться

Фото – techcrunch.com

Руководитель Instagram опубликовал скриншот меню Privacy&Safety ("Конфиденциальность и безопасность"). Доступ к нему можно получить, нажав название профиля под чатом. Если пользователи принимают участие в тестировании, они увидят переключатель для отключения опции обозначения "Прочитано" в разделе "Кто может видеть вашу активность".

Нужно ли включать опцию для каждого чата отдельно и можно ли включить ее для всех чатов одновременно, пока неизвестно.

В Meta не уточнили, как и где компания тестирует эту функцию и когда она будет доступна всем пользователям.

Компания также планирует внедрить сквозное шифрование по умолчанию для приватных сообщений в Instagram, как только завершит установку этой функции в Messenger.

В то же время издание отмечает, что Instagram "опаздывает" с этой функцией, потому что даже в WhatsApp (также принадлежащей Meta) эту опцию внедрили еще в 2014 году.

Meta планирует сделать платные версии Instagram и Facebook без рекламы

Компания Meta планирует создать платные версии Facebook и Instagram, у которых не будет рекламы.

Отсутствие рекламы может помочь Meta избежать проблем с цифровым законодательством ЕС и снизить беспокойство европейских регуляторов относительно конфиденциальности.

При этом бесплатная версия с рекламой в Европе тоже будет работать. Пока неизвестно, сколько будут стоить платные версии приложений и когда компания их выпустит.