В Instagram зʼявилась функція завантаження Reels

Instagram дозволив завантажувати Reels

Раніше ролики не можна було завантажувати — тільки зберігати в застосунку Instagram, щоб переглянути їх пізніше.

Проте на завантажених Reels буде відображатися водяний знак із назвою акаунту автора відео — такий самий, як у TikTok.

Фото – techcrunch.com

Користувачі можуть натиснути на кнопку "Поділитися" та вибрати опцію завантаження, щоб зберегти ролик.

Утім, можна буде вимкнути можливість завантаження для своїх роликів, щоб інші акаунти не могли це робити. Для цього треба зайти в "Налаштування" > "Конфіденційність" > "Ролики та ремікси" й натиснути на перемикач "Дозволити людям завантажувати ваші ролики".

Якщо в Reels використано ліцензійну музику, ролик завантажиться без звуку. Аудіодоріжка зберігається тільки якщо звук у відео — оригінальний.

У червні компанія почала надавати можливість завантажувати ролики Reels користувачам у США, а зараз вона розширює цю функцію для користувачів по всьому світу.

Meta планує зробити платні версії Instagram і Facebook без реклами

Компанія Meta планує створити платні версії Facebook і Instagram, у яких не буде реклами.

Відсутність реклами може допомогти Meta уникнути проблем із цифровим законодавством ЄС і зменшити занепокоєння європейських регуляторів щодо приватності.

При цьому безкоштовна версія з рекламою у Європі теж працюватиме. Наразі невідомо скільки коштуватимуть платні версії застосунків і коли компанія їх випустить.